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ОНФ: в Челябинске есть лица, заинтересованные в тайной оптимизации спортивных школ

 
ОНФ: в Челябинске есть лица, заинтересованные в тайной оптимизации спортивных школ. Фото Валерия Иванова

14/09/2017 - 09:57 Представители ОНФ в Челябинске заявили о давлении на своих представители, но менять свою позицию по поводу сомнительной оптимизации спортивных школ не намерены.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Челябинской области состоялась пресс-конференция по вопросу оптимизации спортивных школ Челябинска. На ней представители Народного фронта еще раз озвучили свою позицию по поводу оптимизации спортивных школ в Челябинске.

Напомним, в августе 2017 в региональный штаб ОНФ обратились родители спортсменов, обеспокоенные начавшейся оптимизацией спортшкол Челябинска. Эксперты ОНФ проанализировали имеющуюся информацию и приняли решение о проведении круглого стола по данной теме, на который пригласили представителей власти. Чиновники предпочли отстраниться от обсуждения этого вопроса. В итоге челябинские эксперты Общероссийского народного фронта выступили с предложением приостановить сомнительную оптимизацию спортшкол до устранения существующих разногласий, полного информирования родителей юных спортсменов и спортивного сообщества о сути происходящего.

«Позиция челябинского отделения ОНФ была искажена, что вызвало ряд слухов и домыслов. Заинтересованными лицами были созданы условия для столкновения интересов. В ситуацию оказался вовлечен наш коллега – сопредседатель челябинского штаба Народного фронта Евгений Коробейников. Лица, заинтересованные в тайной оптимизации спортшкол, видимо, ввели его в заблуждение, хотели внести раздор и тем самым ослабить позиции ОНФ по данному вопросу. Общероссийский народный фронт готов к столкновению с подобными ситуациями. Вокруг этой темы вращаются значительные финансы, а самое главное – большие перспективы. Понимая это, мы намерены настаивать на своей позиции и добиваться публичного обсуждения проектов документов по оптимизации спортшкол», – заявил член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Общественники отметили, что проходящая в городе оптимизация в первую очередь затронула спортшколы, обладающие коммерческой привлекательностью, расположенные в центре Челябинска или рядом с парками. Хотя разумнее было бы начать реформирование с проблемных учреждений. Присутствующие на пресс-конференции родители юных спортсменов сообщили о первых негативных моментах происходящей оптимизации – начался вывоз спортивного оборудования из детско-юношеской школы «Атлет».

«Народный фронт не против оптимизации, которая в настоящее время проводится во многих сферах нашей жизни. Главное при этом, чтобы процесс был эффективным и в конечном итоге принес пользу для людей. Это должно официально озвучиваться. Мы как раз хотели построить диалог общества и власти на независимой площадке ОНФ, понять необходимость данной оптимизации, ее цели и предполагаемые результаты. К сожалению, этого на данный момент не произошло. Тем не менее наша конечная цель – довести поднятые вопросы до логического завершения, чтобы люди, вовлеченные в этот процесс, поняли, зачем нужна оптимизация и что она даст детям», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Лукин.

Представители челябинского отделения Общероссийского народного фронта намерены в ближайшее время повторно организовать круглый стол по вопросу оптимизации спорта в Челябинске и пригласить на мероприятие все заинтересованные стороны.


 
 
 

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