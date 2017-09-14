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Полиция предупреждает южноуральцев об ответственности за участие в несанкционированных митингах

 
Полиция предупреждает южноуральцев об ответственности за участие в несанкционированных митингах. Фото Валерия Иванова

14/09/2017 - 10:47 Главное управление МВД России по Челябинской области предупреждает южноуральцев, которые планируют принять участие в несанкционированном митинге против Томинского ГОКа, о грозящем им наказании, вплоть до уголовного.

Как уже сообщало агентство, администрация Челябинска не согласовала проведение митинга, посвященного запрету строительства Томинского ГОКа, 17 сентября в сквере «Алое поле», у памятника В. И. Ленину. Официальная причина - невозможность размещения на указанной площадке заявленного количества участников мероприятия.

Организаторы предложили мэрии уменьшить число участников до 2 тысяч 500 человек. Но это не изменило решения чиновников.

Сегодня пресс-служба ГУ МВД области распространила информацию, предупреждающую будущих участников несанкционированного митинга о возможных санкциях. «Попытки проведения несанкционированных и несогласованных массовых мероприятий и участие в них влекут административную и уголовную ответственность и будут пресекаться сотрудниками полиции в рамках действующего законодательства», - предостерегают в региональном полицейском главке.

Как уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области майор внутренней службы Ольга Штерк, участники таких акций могут быть оштрафованы: для граждан - от 10 тысяч рублей и для должностных лиц - от 50 тысяч рублей. При неоднократном подобном правонарушении штраф вырастет уже многократно – от 600 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. Кроме того, нарушителю могут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Организаторы митинга планируют оспорить в законном порядке решение мэрии. «Судебное заседание по иску к администрации Челябинска о признании незаконным отказа в согласовании митинга 17 сентября состоится 14 сентября в 14 часов», - отмечают организаторы. Дело будет рассматриваться в Советском суде.

Любовь Юрина
 
 

А что,участие в митинге пусть

Гость 14/09/2017 - 12:32.

А что,участие в митинге пусть не санционированном это преступление? Так ни один митинг, неугодный властям не будет санционирован.

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