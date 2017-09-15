Борис Дубровский утвердил программу благоустройства на пять лет

15/09/2017 - 13:59 Челябинская область направит 5 миллиардов 254 миллиона рублей на ремонт дворовых и общественных территорий в благоустройство в регионе в течение пяти лет.

Программа благоустройства населенных пунктов региона на 2018-2022 годы утверждена губернатором Борисом Дубровским.

Из общего объема финансирования 4 миллиарда 256 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета, 998 миллионов - из бюджета Челябинской области (софинансирование 19%). Каждый год на благоустройство планируется тратить по 1 миллиарду 50 миллионам рублей.

В настоящий момент специальные комиссии во всех муниципалитетах области проводят инвентаризацию всех дворов и общественных мест. По ее итогам будет составлен список проблемных территорий, которые включат в пятилетнюю программу благоустройства. Ежегодно муниципалитеты смогут дополнять этот список, но все объекты должны быть отремонтированы до 2022 года.

Губернатор Борис Дубровский поручил главам, оперативно провести инвентаризацию и сдать документы в минсторой РФ для своевременного финансирования проектов благоустройства в 2018 году.

Особое поручение было дано главам территорий, где в этом году не приступали к благоустройству. Это Локомотивный, Озерский и Чебаркульский городские округа, также Красноармейский, Варненский, Троицкий и Уйский муниципальные районы. «Я ставлю Вам задачу завершить проект «Городская среда» в муниципалитетах в срок до 1 октября, - распорядился Борис Дубровский. - Прошу в еженедельном режиме докладывать о проделанной работе».

В 2018 году на обустройство городских парков выделена субсидия в размере 23,5 миллиона рублей, из них 19 миллионов рублей из федерального бюджета и 4,5 миллиона рублей – областного бюджета. «Эти средства направлены на завершение реконструкции «Парка культуры и отдыха» в Южноуральске»,- пояснил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин. В текущем году выполнен первый этап реконструкции на сумму 13 миллионов рублей.

В 2017 году субсидию в размере 27,4 миллиона рублей получил Троицк. Средства были направлены на благоустройство сквера «Памяти участников Великой Отечественной войны». Работы будут завершены до 30 сентября 2017 года.