Родители южноуральских школьников: к нам относятся, как к толстым кошелькам

15/09/2017 - 10:01 Вымогательство вступительных взносов и соборы денег на учебники. В Челябинской области итоги «горячей линии» по школьным поборам оказались неутешительны. В минобре о поборах знают.

По инициативе Общественной палаты Челябинской области в Правительстве региона состоялось обсуждение темы, касающейся добровольных взносов в южноуральских образовательных учреждениях.

Об итогах горячей линии «Школьные поборы: незаконные требования или вынужденная мера?» участникам мероприятия рассказала член Общественной палаты Челябинской области Елена Сыркина. По ее данным, поступило 147 звонков, большая часть которых была из Челябинска, Магнитогорска и Златоуста. Родители пожаловались на 98 образовательных учреждений.

ТОП обращений выглядит следующим образом. На первом месте – вымогательство вступительных взносов. На втором – сборы денег на учебники и рабочие тетради. На третьем месте антирейтинга – траты на ремонт, далее – приобретение оргтехники и канцтоваров.

Были среди жалоб и экзотические. Например, родители сообщили о факте платного проката книг в библиотеке. А также о взимании платы за обслуживание в школьной столовой, как в ресторане. За то, что за школьниками будут мыть тарелки и вытирать столы, родителей просили внести где-то полтора рубля в день, где-то 250 рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.

«Все звонки объединяет то, что родители утверждают: к ним относятся как кошелькам. Не объясняют, сколько денег в школу поступает из бюджета и почему вообще необходимы внебюджетные средства. С теми, кто звонил, мы вместе заходили на сайты школ, пытались найти информацию. И, действительно, сделать этого не удалось: ни положений, ни смет, ни документов. Также абсолютно все отмечают, что администрации школ нарушают принцип добровольности пожертвований. Платежи зачастую носят обязательный, принудительный характер. Напоминания о денежном «долге» учителя передают через детей, через них же принимают деньги от родителей. То есть учеников превращают в такие «челноки» в товарно-денежных отношениях между школой и семьей, что, конечно, недопустимо», - отметила Елена Сыркина.

По словам начальника управления начального, основного и среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елены Тюриной, сегодня для стопроцентного укомплектования библиотечных фондов региона требуется единовременно 340 миллионов рублей, а также 120 миллионов рублей ежегодно для поддержания этого уровня.

«Но денег на эти цели выделяется недостаточно, что признают в Минобре, и родительское «софинансирование» сегодня – вынужденная мера. О ней чиновники в курсе, и работа по изменению ситуации идет», - отметила Елена Тюрина.

«Школам всегда будет не хватать денег. И самый простой способ — пойти просить у родителей. Но есть и другие варианты. Школы должны сами зарабатывать. А еще важно быть хорошим хозяйственником — следить за состоянием здания. Не нужно ждать капитального ремонта, нужно делать все своевременно, - высказал свое мнение министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Прокуратура региона и Общественная палата Челябинской области проведут совместные проверки. Кроме того, в Общественной палате будет создана рабочая группа, которая займется регулированием ситуации по добровольным взносам.