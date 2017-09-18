 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рваные облака
16 °C
  • Рваные облака
  • Ветер: З, 8 м/с
  • Давление: 762 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 45 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
В Челябинской области создадут проектный центр предприятий оборонно-промышленного комплекса. Фото Валерия Иванова
В Челябинской области создадут проектный центр предприятий оборонно-промышленного комплекса
Родители южноуральских школьников: к нам относятся, как к толстым кошелькам. Фото Валерия Иванова
Родители южноуральских школьников: к нам относятся, как к толстым кошелькам
Жители домов на территории курорта Кисегач бьют тревогу – сети брошены, недалеко до катастрофы
Жители домов на территории курорта Кисегач бьют тревогу – сети брошены, недалеко до катастрофы
СПЧ: Положительные заключения госэкспертизы по двум объектам Томинского ГОКа утратили юридическую силу
СПЧ: Положительные заключения госэкспертизы по двум объектам Томинского ГОКа утратили юридическую силу
 

В Челябинской области создадут проектный центр предприятий оборонно-промышленного комплекса

 

18/09/2017 - 12:33 В Челябинской области будет создан проектный центр для содействие техническому перевооружению и диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса.

 С соответствующим предложением выступил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев в рамках многоотраслевой выставки «ТехноЭкспо-2017»

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить к 2030 году выпуск гражданской продукции не менее 50% от общего объема производства предприятий ОПК. «Мы за последние 10 лет серьезно преобразили оборонные фабрики. Теперь мы должны с оборонной продукции перейти на гражданскую», - обозначил цели Олег Бочкарев. Он для решения данных задач создать проектный центр с символичным названием «2030».

Также на конференции обсуждались варианты возможного взаимодействия инновационных компаний с предприятиями ОПК.

На территории Челябинской области насчитывается свыше 30 оборонных производств, часть которых являются градообразующими. Как констатировал губернатор области Борис Дубровский, в регионе ряд предприятий ОПК уже достигли показателя, установленного Президентом РФ. Но есть предприятия, где доля продукции гражданского и двойного назначения не выше 10%». «Считаю, что возможности программы техперевооружения предприятий ОПК были использованы в регионе достаточно эффективно», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что федеральный центр оказывает поддержку области в плане развития промышленности.  В марте 2017 года статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) присвоен моногороду Бакал. На очереди – Верхний Уфалей и ЗАТО системы Росатома.


 
 

Есть опыт проектирования

Евгений Алексеевич 18/09/2017 - 13:48.

Есть опыт проектирования крупнейших объектов Средмаша

Главное

Умер выдающийся тенор Зураб Соткилава. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Умер выдающийся тенор Зураб Соткилава
В Челябинске увидят золотой век итальянского кино через объектив известного фотографа
В Челябинске увидят золотой век итальянского кино через объектив известного фотографа
Челябинск входит в топ-10 городов для бюджетных осенних поездок. Фото Валерия Иванова
Челябинск входит в топ-10 городов для бюджетных осенних поездок
В Челябинске на месте демонтированных киосков будут организованы сезонные ярмарки. Фото Валерия Иванова
В Челябинске на месте демонтированных киосков будут организованы сезонные ярмарки
Евгений Тефтелев о ремонте дорог в Челябинске: график составляли с учетом мнения экспертов. Фото Валерия Иванова
Евгений Тефтелев о ремонте дорог в Челябинске: график составляли с учетом мнения экспертов
Продолжается приём работ на фотоконкурс «Экологические места России»
Продолжается приём работ на фотоконкурс «Экологические места России»
В поликлинику идти не придется: челябинцам будут ставить прививки от гриппа в торговых комплексах
В поликлинику идти не придется: челябинцам будут ставить прививки от гриппа в торговых комплексах
Ракетостроители Миасса подвели итоги конкурса профессионального мастерства
Ракетостроители Миасса подвели итоги конкурса профессионального мастерства
Собственник челябинского «Стрельца» отказывается обеспечивать антитеррористическую безопасность комплекса
Собственник челябинского «Стрельца» отказывается обеспечивать антитеррористическую безопасность комплекса
Мамашу из Каслинского района, пропивавшую детские пособия бившая малышей, приговорили к обязательным работам. Фото Валерия Иванова
Мамашу из Каслинского района, пропивавшую детские пособия и бившую малышей, приговорили к обязательным работам
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Дороги Челябинска
ЖКХ
Зеленая революция
Уголовное дело Михаила Юревича

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования