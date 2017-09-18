В Челябинской области создадут проектный центр предприятий оборонно-промышленного комплекса

18/09/2017 - 12:33 В Челябинской области будет создан проектный центр для содействие техническому перевооружению и диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного комплекса.

С соответствующим предложением выступил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев в рамках многоотраслевой выставки «ТехноЭкспо-2017»

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить к 2030 году выпуск гражданской продукции не менее 50% от общего объема производства предприятий ОПК. «Мы за последние 10 лет серьезно преобразили оборонные фабрики. Теперь мы должны с оборонной продукции перейти на гражданскую», - обозначил цели Олег Бочкарев. Он для решения данных задач создать проектный центр с символичным названием «2030».

Также на конференции обсуждались варианты возможного взаимодействия инновационных компаний с предприятиями ОПК.

На территории Челябинской области насчитывается свыше 30 оборонных производств, часть которых являются градообразующими. Как констатировал губернатор области Борис Дубровский, в регионе ряд предприятий ОПК уже достигли показателя, установленного Президентом РФ. Но есть предприятия, где доля продукции гражданского и двойного назначения не выше 10%». «Считаю, что возможности программы техперевооружения предприятий ОПК были использованы в регионе достаточно эффективно», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что федеральный центр оказывает поддержку области в плане развития промышленности. В марте 2017 года статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) присвоен моногороду Бакал. На очереди – Верхний Уфалей и ЗАТО системы Росатома.