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Индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 4,8%
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Дубровский: Экономика Челябинской области набирает ход быстрее общероссийских темпов

 
Индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 4,8%

19/09/2017 - 11:33 В Челябинской области индекс промышленного производства в январе-августе 2017 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Динамику развития региональной промышленности за восемь месяцев 2017 года обсудил губернатор Челябинской области Борис Дубровский с министром экономического развития региона Сергеем Смольниковым.

Как отметил Сергей Смольников, по темпу роста экономики регион опережает регион общероссийский показатель на 2,9 процентных пункта. ИПП в целом по стране составляет 1,9%.

«Демонстрируемый сейчас рост промышленностью Челябинской области – это фактически восстановление позиций, -- подчеркнул Борис Дубровский. - Мы неоднократно подчеркивали, что при преодолении кризисных проявлений экономика Южного Урала оживает и набирает ход быстрее общероссийских темпов». 

Индекс промышленного производства в сфере добычи полезных ископаемых вырос на 8,9%. Металлургия показала прирост 6,8%, обрабатывающие производства - 4,9%, пищевая промышленность - 3,6%.

Кроме того, на 7,4% увеличилась и среднемесячная заработная плата в регионе, которая составила 31,5 тыс рублей. «Корректируя этот показатель с учетом инфляции, получаем рост зарплаты на 3,9%», - уточнил Сергей Смольников.


 
 
 

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