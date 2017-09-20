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Борис Дубровский поручил минстрою определиться с объемами финансирования программы газификации
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Борис Дубровский поручил минстрою определиться с объемами финансирования программы газификации

 

20/09/2017 - 15:19 Правительство Челябинской области утвердило региональную программу газификации до 2021 года, но объемы финансирование в ней не прописаны. Губернатор Борис Дубровский потребовал от минстроя определиться со средствами, которые планируется затратить на реализацию программы.

В рамках программы планируется газифицировать около 14 тысяч квартир и частных домов. Протяженность газовых сетей в регионе вырастет более чем на 450 километров Уровень газификации области, по прогнозам, увеличится до 70,8%.

В региональной программе объединены все мероприятия по газификации, реализуемые и финансируемые в области в рамках трех проектов. Это две госпрограммы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ на 2014-2020 годы» и «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016-2020 годы», а также программа газификации ЖКХ региона, финансируемая за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа распределительными организациями.

В 2017 году по первой госпрограмме регион направит на газификацию 69,2 миллиона рублей, в том числе из областного бюджета – 50 миллионов рублей, а из федерального бюджета – 19,2 миллиона. На выделенные средства пять муниципалитетов смогут построить семь объектов.

В рамках программы «Доступное комфортное жилье» в текущем году будет направлено 200 миллионов рублей на строительство около 60 километров газопровода и газовых сетей. Это позволит подключить к голубому топливу владельцев 2 тысяч домов и квартир.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поинтересовался у заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина, который представлял доклад, есть ли понимание того, сколько средств мы будет тратить в последующие годы на подключение к голубому топливу и из каких источников планируется финансирование. Главу региона не удовлетворил полученный ответ и он потребовал от министерства подготовить финансовую составляющую для всей программы, чтобы было четкое понимание о средствах, которые планируют затратить на реализацию региональной программы газификации до 2021 года.

Как уже сообщало агентство, программа газификации Челябинской области возобновилась в 2014 году по инициативе Бориса Дубровского. В 2014-2016 годы по решению главы региона на финансирование работ по газификации муниципалитетов из областного бюджета был направлен 1 миллиард 679 миллионов рублей. За три года построено 903 километра газопроводов, возможность подключения к голубому топливу получили 33,3 тысячи абонентов. На начало текущего года уровень газификации региона составлял более 70%.

В 2017 году на газификацию в области будет направлено 1,37 миллиарда рублей. По распоряжению губернатора 618 миллионов были выделены дополнительно. Планируется газифицировать более 7 тысяч домов и квартир, построить более 300 километров газораспределительных сетей и десятки объектов газоснабжения.

Любовь Юрина
 
 
 

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