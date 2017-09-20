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Челябинцы высказались за строительство дороги к новым микрорайонам

 
Челябинцы высказались за строительство дороги к новым микрорайонам. Фото Валерия Иванова

20/09/2017 - 10:31 Подавляющее большинство жителей Челябинской области, принявших участие в опросе миндортранса региона, высказались за строительство автомобильной дороги от районов новой жилой застройки («Женева», «Белый хутор», «Вишневая горка», «Залесье») до автомобильной дороги Шершни - Северный (ведущей к центру Челябинска).

Как уже сообщало агентство, министерство дорожного хозяйства и транспорта области попросило южноуральцев высказать свое мнение по поводу необходимости строительства дороги в связи с массовым поступлением в ведомство обращений с жалобами на отсутствие качественного транспортного обслуживания в этих микрорайонах, расположенных на территории Сосновского района (недалеко от Челябинска). Опрос проводился на трех интернет-ресурсах.

В 2016 году из бюджета Челябинской области было выделено 105,6 миллиона рублей (освоено 96,6 миллиона) на строительство улиц Проектная 3,5,6,7 внутри микрорайона «Западный». В 2017 году поток жалоб практически прекратился. Тогда министерство решило выяснить, остается ли актуальной необходимость строительства дороги. Итоги соцопроса показывают сохранившуюся актуальность и остроту этого вопроса.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве, «за» строительство дороги от районов новой жилой застройки до автомобильной дороги, ведущей к центру Челябинска, высказалось 71,9% от почти 4 тысяч проголосовавших на сайте министерства. На другом ресурсе строительство дороги поддержали 84% опрошенных.

«Учитывая резонансность ситуации и разгоревшийся по этой проблематике спор, вопрос расположения проектируемой автодороги требует дополнительного профессионального изучения», - отметили в министерстве. В ведомстве пообещали, что работа по данному вопросу будет максимально открытой и мнения всех заинтересованных сторон будут учтены.

Ольга Мельчакова
 
 
 

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