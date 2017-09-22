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Героиней открытия Фотофеста в Челябинске стала Даниэла Мразкова из Чехии

 
Героиней открытия Фотофеста в Челябинске стала Даниэла Мразкова из Чехии. Фото Валерия Иванова

22/09/2017 - 20:29 В пятницу, 22 сентября, в Челябинске под сводами Исторического музея Южного Урала открылся восьмой Международный фестиваль фотографии «Фотофест-2017».

В центре внимания гостей и участников фотофорума оказалась Даниэла Мразкова из Чехии — главный редактор журнала Revue Fotografie в 1971-1977 годах.

В советское время журналы чешской фотографии были главным источником информации о состоянии и развитии фотографического искусства за пределами Советского Союза. Особенно ценили его мастера, хотевшие работать в жанре «ню». «Обнаженка» в СССР была под жестким запретом.

Челябинские фотографы умудрялись не только публиковаться за рубежом, но и дружили с чешскими коллегами.

На открытии Фотофеста произошла трогательная встреча мэтра челябинского фото, всемирно известного мастера Сергея Васильева с Даниэлой Мразковой. Мало того, оказалось, что на афише выставки этого журнала размещено фото Даниэлы, которое сделал в годы молодые Сергей Васильев.

Даниэла сказала теплые искренние слова в адрес организаторов челябинского Фотофеста, советских и российских фотографов, о русской душе. Вспомнили, каким вкусным вином угощали коллег из Челябинска в Праге. Даниэла призналась, что это было грузинское вино.

Этот Фотофест проходит под эгидой Года Экологии в России. В большом выставочном зале демонстрируются работы фотографов, вошедших в финал областного конкурса «Экология Южного Урала», больше фотографий участников можно увидеть на Кировке.

Кроме того представлены уникальные выставки итальянского фотографа «Viva l’Italia. Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони». В других залах открыты: выставка «Война и мир» Издательского дома «Коммерсантъ», выставка-ретроспектива журнала Revue Fotografie (Чехия), выставка «Человек и природа» и «Башкортостан глазами друзей».

На фестиваль приглашены эксперты международного уровня, которые не только войдут в состав жюри областного фотоконкурса, но и встретятся с южноуральскими фотографами, покажут интересные выставки. Это Даниэла Мразкова (Чехия) — главный редактор журнала Revue Fotografie в 1971-1977 гг.; Павел Кассин (Москва) — руководитель фотослужбы издательского дома «Коммерсантъ»; известный фотограф из Санкт-Петербурга Александр Петросян, фотомастера Марина Маковецкая (Москва), Павел Глазков (Санкт-Петербург), Азерчин Мурадов (Баку) и Эдуард Кутыгин (Курган).

Фоторепортаж с открытия Фотофеста-2017


 
 

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