Сегодня – день осеннего равноденствия

22/09/2017 - 09:57 В 2017 году день осеннего равноденствия наступит 22 сентября в 23 часа 2 минуты по московскому времени. Значит в Челябинской области астрономическая осень наступит 23 сентября в 1 час 2 минуты. Обычно день осеннего равноденствия выпадает на 23 сентября, но в високосный год (раз в 4 года) он приходится на 22 число.

Осеннее равноденствие – начало астрономической осени. В этот день продолжительность дня и ночи на всей Земле одинакова и равна 12 часам. Со дня осеннего равноденствия ночи становятся длиннее, а дни – короче.

День осеннего равноденствия раньше считался также Новолетием по старославянскому календарю. В это время начинался новый год - новый отсчет времени, "новое лето" по старому летоисчеслению, потому что год считали по лету.

Традиционно наши славянские предки отмечали Новоление - день осеннего равноденствия- гуляниями и весельем. Также, как и в культурах других народов, день осеннего равноденствия приходится на период сбора урожая, подготовке запасов к зиме. Богатый урожай издавна считался залогом безбедного существования и общего благополучия. По допетровскому календарю сейчас в России 7519 год от сотворения мира.

День осеннего равноденствия праздновали также как день Петра и Павла – рябинников. Издавна считалось, что с этого дня можно рвать рябину, так как после первые осенних заморозков она становится сладкой. В день осеннего равноденствия начинается вторая половина бабьего лета и, по народному поверью, какая погода будет в этот день, такой будет и осень. В этом году осеннее равноденствие пришлось похолодание и заморозки.

В философском плане - это время подведения итогов, вознесения благодарностей за то, что мы имеем, и завершения годовых дел. В этот день, проснувшись рано утром, первым делом нужно отправиться в душ. Согласно поверьям, в душе человек полностью смоет всю накопившуюся у него негативную энергетику, будет чист и открыт для приёма положительной. Также в течение дня рекомендуется испечь пирог с капустой. Важно, чтобы пирог получился круглым и не подгорел. Если пирог получился вкусным, а во время процесса приготовления тесто быстро поднялось – это явный знак того, что в ближайшее время вы получите радостную новость, которая удивит и обрадует вас.

Существует также ряд примет, касающихся этого дня, по которым можно определить погоду на ближайшую осень и зиму. Погода на день осеннего равноденствия будет прогнозом той погоды, которая закрепиться на всю осень. В то же время, если вы заметили, что птицы в этот день стали покидать родные края и улетать на юг – это явный признак того, что зима будет холодной и суровой. Другим фактором, свидетельствующим о предстоящей холодной зиме и заморозках, является наличие пожелтевшей листвы на берёзах и рябинах.