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Атомоход «Сибирь» из металла Магнитки спущен на воду

 
Атомоход «Сибирь» из металла Магнитки спущен на воду. Фото http:/www.tvc.ru/

25/09/2017 - 09:15 На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 22 сентября состоялся спуск на воду первого серийного универсального атомного ледокола «Сибирь» проекта 22220. Металл для корпуса этого судна был изготовлен на Магнитогорском металлургическом комбинате.

К ледоколам этого типа еще относятся строящиеся головной ледокол проекта 22220 «Арктика» и второй серийный ледокол «Урал». Металл для этих судов также поставляет ПАО «ММК». «Арктика» и «Урал» - самые большие и мощные ледоколы в мире. Водоизмещение «Сибири» составляет 33,5 тысячи тонн, длина – 173 метра, ширина – 34 метра. Ледокол будет способен развить по чистой воде скорость до 22 узлов. «Сибирь» сможет проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 3 метров.

Как сообщает управление информации и общественных Маогнитки, на долю ММК приходится более половины всех поставок металла для российской судостроительной отрасли. В 2016 году ММК отгрузил отечественным судостроителям 72 тысячи тонн металлопродукции. Сегодня на верфях страны, помимо ледоколов проекта 22220 возводятся и другие современные российские ледоколы, в частности, дизель-электрический ледокол проекта Aker ARC 130 А, самый большой в мире многофункциональный линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» и другие суда.

Возможности производства судостали на ММК расширились после ввода в эксплуатацию в 2009 году толстолистового стана 5000. Комплекс по производству толстолистового проката способен производить судосталь, в том числе для российского ВМФ, танкеров, современных судов ледового класса. Судосталь, выпускаемая на стане 5000, сертифицирована классификационным обществом «Bureau Veritas» (Франция), Российским Морским Регистром Судоходства, Российским Речным Регистром, ABS (American Bureau of Shipping), Lloyd Register, норвежским классификационным обществом Det Norske Veritas, немецким классификационным обществом Germanischer Lloyd.


 
 

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