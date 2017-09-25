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До четверга в Челябинской области сохранятся заморозки

 
До четверга в Челябинской области сохранятся заморозки

25/09/2017 - 14:47 В Челябинской области до 28 сентября сохранятся минусовые температуры в ночные и утренние часы. По данным челябинского гидрометцентра, столбик термометра опустится до минус 2-4 градусов, также ожидаются дожди.

По данным челябинского гидрометцентра, заморозки в сентябре не редкость для нашего региона. Самые холодные дни в сентябре были зафиксированы в 2004 году. Также в первый месяц осени возможен снег. 28 сентября 2000 года метеостанции Челябинск, Катав-Ивановск, Златоуст, Аргаяш, Троицк, Миасс отметили установление временного снежного покрова высотой от 0,5 см до 18 см. В 2010 году первый снег выпал в горах Челябинской области 12 сентября. Сентябрьский снег выпадает редко, раз в три-четыре года, и никогда не уходит в зиму.

«Бытовые пожары,  несчастные случаи на природе, осложнение дорожной обстановки – таковы наиболее вероятные угрозы для населения в ближайшие дни», - предупреждают специалисты ГУ МЧС по Челябинской области.

Автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными в этот неблагоприятный период. Отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Напомним, тепло в дома челябинцев начнет поступать во вторник вечером.

Ольга Мельчакова
 
 

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