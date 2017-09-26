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К борьбе вокруг Томинского ГОКа подключаются новые силы
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К борьбе вокруг Томинского ГОКа подключаются новые силы

 
К борьбе вокруг Томинского ГОКа подключаются новые силы

26/09/2017 - 15:06 Эколого-патриотическое движение России (ЭПДР) в четверг, 28 сентября, проведет пикет по строительству Томинского горно-обогатительного комбината (ГОКа).

Пикет состоится на танцевальной веранде на территории муниципального автономного учреждения Парк «Металлург» имени О.И.Тищенко с 17 до 19 часов.

Как сообщили агентству организаторы, участники акции заявляют своей целью информирование общественности о необходимости выстраивания диалога между теми, кто намерен реализовать проект строительства Томинского ГОКа (Русской медной компанией), и его противниками.

По мнению ЭПДР, на сегодня ни РМК, ни движение «СтопГОК» не предпринимают усилий для налаживания диалога, к которому их призывал президент. Правда, и те, и другие, скорей всего, готовы поспорить с этим заявлением и представить аргументы своей правоты.

ЭПДР уверены, что именно они должны взять инициативу в свои руки и выступить организаторами диалога, в ходе которого «общественность в присутствии представителей СМИ, правительства Челябинской области и аппарата Президента должны получить от Русской медной компании исчерпывающие ответы на все вопросы, возникающие к проекту «Томинский ГОК».

На запланированном митинге ЭПДР намерено для этих целей консолидировать патриотические сил Челябинска и области.

Как уже сообщало агентство, ранее члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по итогам визита в Челябинскую область дали ряд рекомендацийв отношении проекта Томинского ГОКа.

В частности, Генеральной прокуратуре РФ рекомендовано провести прокурорскую проверку в отношении законности действий, связанных с реализацией проекта строительства объектов Томинского ГОКа.

Губернатору Челябинской области даны рекомендации обеспечить участие представителей общественности, в том числе движения «СтопГОК», в рабочих группах, рассматривающих вопросы, связанные с проектированием и строительством Томинского ГОКа. В понедельник, 25 сентября, общественники направили свои предложения губернатору Борису Дубровскому включить в состав рабочих групп восемь представителей общественного движения «СТОП ГОК». В списке химики-технологи Надежда Вертяховская и Сергей Белогорохов, юристы Владимир Казанцев, Сергей Вахрушев и Василий Московец, независимый специалист по водоснабжению Светлана Князева, горный инженер, кандидат технических наук Эдуард Мильман депутат Совета депутатов Вознесенского сельского поселения Надежда Стеклова.

Любовь Юрина
 
 
 

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