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В Челябинске появятся зеленые зоны и историческую часть защитят от уплотнительной застройки

 
В Челябинске появятся зеленые зоны и историческую часть защитят от уплотнительной застройки. Фото Валерия Иванова

27/09/2017 - 10:28 В Челябинске защитят историческую часть города от застройки мноэтажными зданиями и впервые появятся зоны зеленых насаждений, где будет запрещена любая застройка.

Соответствующие поправки в Правила землепользования и застройки внесли депутаты Челябинской городской думы.

«Принятые поправки помогут исключить бесконтрольную застройку нашего города. Они дадут Управлению архитектуры реальные рычаги для работы с застройщиками, для контроля за высотностью и размером планируемых строений, особенно в зонах исторической застройки», - пояснил председатель городской Думы Станислав Мошаров.

Власти установили для всех территориальных зон предельное количество этажей и высоты зданий и сооружений, а также максимальный процент застройки в пределах земельного участка. В первую очередь ограничения коснутся застройки в исторических местах Челябинска.

Кроме того, в градостроительном регламенте появилась новая зона 1.0 - Зона зеленых насаждений. «На территориях, попадающих под это зонирование, будет запрещено любое капитальное строительство, только тропиночные сети и лавочки. Таким образом, мы сможем раз и навсегда защитить наши парки и скверы от уплотнительной застройки», - отметил Станислав Мошаров.

Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года, но они не коснутся уже строящихся объектов.


 
 
 

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