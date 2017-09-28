В Челябинской области КПРФ и эсеры выступили против изменения правил предоставления бесплатных земель

28/09/2017 - 15:50 В Челябинской области изменят порядок бесплатного предоставления земельных участков гражданам. Законопроект вызвал бурные обсуждения в Законодательном собрании региона и протест со стороны «Справедливой России» и КПРФ.

Документ представил сегодня, 28 сентября, министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков на заседании Законодательного собрания.

Согласно внесенным поправкам, многодетные семьи (имеющие трех и более детей), претендующие на получение бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства, должны состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

При этом ужесточены требования к селянам и молодым семьям, которые смогут в первую очередь претендовать на получение земли в границах своего населенного пункта – претенденты должны проживать на этой территории не менее 5 лет (ранее достаточно было трех лет). «Увеличение количества лет проживания призвано уравнять статус многодетных семей и иных категорий граждан», - уточнили в министерстве имущества.

Члены фракции «Справедливая Россия» и КПРФ раскритиковали предлагаемые поправки. Коммунист Игорь Егоров недоволен увеличением срока проживания в муниципальном образовании для получения льготы. «На два года отодвигается возможность участия в программе», -возмутился парламентарий.

По мнению Ольги Мухометьяровой, такое предложение ограничит меры поддержки многодетных семей. «На сегодня семья, которые рожают второго ребенка, занимают первое место по количеству рожениц (из-за материнского капитала)», - отметила депутат. Ужесточение требований к выдаче земельных участков, по ее мнению, сократит число желающих рожать третьего ребенка. Кроме того, она считает, что закон, даже в нынешнем виде, работает плохо (многодетным предлагаются заболоченные участки).

С ее мнением не согласился министр. Он утверждает, что правительство области прикладывает максимум усилий для обеспечения льготников бесплатными земельными участками. Многодетные семьи получают не менее 20% от всего объема выделенных участков земли в муниципалитетах. «Закон не ведет к ужесточению требований, а упорядочивает выдачу бесплатных земельных участков», - подчеркнул Алексей Бобраков. Его поддержал вице-спикер Александр Журавлев, курирующий социальную политику. Он добавил, что все претензии по поводу того, что закон не работает, надо предъявлять к исполнительной власти на местах.

Первый заместитель губернатора области Евгений Редин напомнил депутатам, что они в прошлом году приняли закон, ужесточающий требования к земельным участкам под индивидуальное жилищное строительство. И участки в заболоченной местности или в санитарных зонах предприятий никто льготникам не предлагает.

Было решение принять законопроект только в первом чтении. «Те, кто проголосовал против, могут внести свои поправки до рассмотрения в третьем чтении», - отметил спикер Владимир Мякуш.

В минимущества уточнили, что новый порядок не коснется тех, кто уже стоит в очереди на получение земельного участка.