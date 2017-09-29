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В воскресенье отмечается День пожилого человека

 
В воскресенье отмечаются День пожилого человека

29/09/2017 - 12:58 В воскресенье, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. В Челябинской области 1056 тысяч человек получают пенсии, из них 78,9 тысяч человек – социальные пенсии.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального ОПРФ, с 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих южноуральских пенсионеров были проиндексированы на 5,4%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года повысились на 1,5%. Также с 1 апреля были доиндексированы на 0,38% страховые пенсии.

В августе 2017 года было проведено уточнение страховых пенсий. В результате перерасчета размер пенсий около 284 тысяч работающих пенсионеров Южного Урала в среднем увеличился на 161,12 рублей.

По состоянию на 1 сентября 2017 года средний размер страховой пенсии по старости в области составляет 13 487 рублей, страховой пенсии по инвалидности около 8 540 рублей.


 
 
 

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