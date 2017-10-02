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На дороги Челябинской области в связи со снегопадами вывели технику

 

02/10/2017 - 15:36 Временный снежный покров, установившийся на большей части Челябинской области, осложнил ситуацию на дорогах региона. На трассы выведена дорожная техника.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в большинстве районов области установился временный снежный покров высотой 0,5-3 сантиметра. Больше всего снега выпало в Бредах - 11 сантиметров.

Как рассказали агентству в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, в Бредах ситуацию осложняет сильный ветер. На очистку дорог областного значения от снега выведено 3 грейдера.

В Карталинском районе высота временного снежного покрова составила 5-10 сантиметров. Из-за ветра ситуация на дорогах осложняется снежными переметами. На дороги выведено три комбинированных дорожных машины (КДМ), которые рассыпают противогололедный материал.

В Кизильском районе уровень снежного покрова составил 2-3 сантиметра. На дорогах работают три КДМ. В Пласте утром на дорогах был снег высотой 2 сантиметра, работало 4 комбинированных дорожных машины. На автодорогу Южноуральск-Магнитогорск в районе Нагайбака также выведены КДМ.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ближайшие сутки в большинстве районов прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха ночью будет понижаться до минут 7 градусов. На отдельных участках дорог гололедица.

Ольга Мельчакова
 
 
 

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