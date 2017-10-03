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ГИБДД Челябинской области просит автомобилистов не садиться за руль: на дорогах транспортный коллапс. Фото Валерия Иванова
ГИБДД Челябинской области просит автомобилистов не садиться за руль: на дорогах транспортный коллапс
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ГИБДД Челябинской области просит автомобилистов не садиться за руль: на дорогах транспортный коллапс

 
ГИБДД Челябинской области просит автомобилистов не садиться за руль: на дорогах транспортный коллапс. Фото Валерия Иванова

03/10/2017 - 10:58 На дорогах Челябинской области – транспортный коллапс. ГИБДД просит автомобилистов отказаться от поездок, а коммунальщиков оперативней убирать снег.

За прошедшие сутки на дорогах области произошло 167 дорожно-транспортных происшествия, в которых более 110 ДТП сопутствующим фактором стали погодные условия.

Изменившиеся погодные условия вносят свои коррективы в движение транспорта. Так, например, на автодороге Москва – Челябинск, в данный момент, затруднено движение через перевал «Уреньга». В западной части нашего региона до сих пор продолжается снегопад.

«Дорожная техника не справляется со своевременной расчисткой из-за скопившегося транспорта. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам, если этого потребует ситуация», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Управление ГИБДД по Челябинской области просит владельцев автотранспорта временно не пользоваться им. Для передвижения предлагаем воспользоваться общественным транспортом.

«Обращаясь к коммунальным службам, напоминаем, что от своевременной уборки улиц и тротуаров зависит безопасность дорожного движения», - добавили в пресс-службе.

По данным синоптиков улучшения погодных условий на ближайшие дни не предвидится.

Инна Шемаева
 
 
 

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