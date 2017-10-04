Челябинск отметил День гражданской обороны массовой эвакуацией. СПИСОК

04/10/2017 - 17:12 Сегодня, 4 октября, в День гражданской обороны МЧС РФ Челябинск подвергся массовой террористической атаке. Число «заминированных» зданий с каждой минутой растет. Осведомленный источник сообщает о 62 объектах ложного минирования в городе. Первый звонок поступил в 13 часов 10 минут, они продолжаются до сих пор. Сотни людей выведены на улицу, в центре города образовались пробки.

Позвонили в здание резиденции главы региона (Цвиллинга, 27), в министерства и ведомства, расположенных в двух зданиях на проспекте Ленина (57 и 59), в здание на площади Революции, 4 (там министерство образования, Роспотребнадзор, ОТВ, Союз журналистов области), в министерство дорожного хозяйства и транспорта (Елькина), в министерство сельского хозяйства (улица Сони Кривой), Госкомитет по делам ЗАГС области (на Советской).

Вслед за областными начали эвакуировать городские подразделения власти: сотрудники администрации города и Думы (площадь Революции, 2), управление по делам молодежи (Карла Либкнехта, 9), управление образования (Володарского, 14), комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (Тимирязева, 36), Министерство здравоохранения области, Мнэкологии региона.

Как сообщают горожане в соцсетях, детей вывели на улицу в гимназии №26, 25, №1 и №10, школы №7, 12, 13, 19, 21, 30, 37, 45, 51, 54, 58, 59, 61, 67, 77, 92, 94, 97, 103, 106, 109, 116, 120, 123, 147, 148, 150, 152, 153, 154. Список школ постоянно расширяется. Начались эвакуации в детских садах и училищах, ЮУрГГПУ, ЮУрГУ, УралГУФК, РАНХиГС, ЮУрГАУ, Урсэи, ЧелГУ, здание Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета, ЧИПС, Челябинский институт путей сообщения, Южно-Уральский медицинский университет, ЮУрГИИ, ЧИК, ДПШ.

Эвакуирован отель «Малахит», гостиница «Планета», Бизнес-Центр «Урал», ЗАГС Советского района. Начались эвакуации в УЦЗН Тракторозаводского района, управлении Федеральной службы судебных приставов, Центр технической инвентаризации, управления социальной защиты администрации Курчатовского района, ТК «Калибр», ТК «Радуга», ТРК «Урал», ТРК «Фиеста», ТРК «Фокус». Эвакуации коснулись и журналистов. На улицу выведены сотрудники газеты «Губерния» и «Челябинского обзора». Эвакуации прошли и в администрации Копейска.

Эвакуация в резиденции губернатора прошла без главы региона. Борис Дубровский в настоящий момент находится в Москве. Он презентует председателю правительства Дмитрию Медведеву достижения агропромышленного комплекса региона в рамках 19-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

«Спецслужбам сейчас не позавидуешь... Люди стали сочувствовать силовикам и даже стараются им помочь», - написала на своей странице в сосцетях председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко.

Напомним, волна анонимных звонков идет с 10 сентября. Эвакуации проводились в 24 крупных городах страны. В Челябинске 11 сентября за вечер поступило 15 заведомо ложных сообщений об обнаружении подозрительных предметов. Всего было эвакуировано 11 тысяч 370 человек.

В соседнем Екатеринбурге 29 сентября на протяжении всего дня не прекращалась волна эвакуаций по всему городу, поступило более сотни анонимных звонков.