 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рассеянные облака
-2 °C
  • Рассеянные облака
  • Ветер: ССЗ, 3 м/с
  • Давление: 767 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 69 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Челябинск отметил День гражданской обороны массовой эвакуацией. СПИСОК
Челябинск отметил День гражданской обороны массовой эвакуацией. СПИСОК
Массовые эвакуации в Челябинске не имеют отношения к учебным тренировкам
Массовые эвакуации в Челябинске не имеют отношения к учебным тренировкам
Москва заинтересовалась, на основании каких документов проводится оптимизация спортшкол в Челябинске. Фото Валерия Иванова
Москва заинтересовалась, на основании каких документов проводится оптимизация спортшкол в Челябинске
Три группы спасателей выдвинулись на главные трассы в Челябинской области. Фото Валерия Иванова
Три группы спасателей выдвинулись на главные трассы в Челябинской области
 

Челябинск отметил День гражданской обороны массовой эвакуацией. СПИСОК

 

04/10/2017 - 17:12 Сегодня, 4 октября, в День гражданской обороны МЧС РФ Челябинск подвергся массовой террористической атаке. Число «заминированных» зданий с каждой минутой растет. Осведомленный источник сообщает о 62 объектах ложного минирования в городе. Первый звонок поступил в 13 часов 10 минут, они продолжаются до сих пор. Сотни людей выведены на улицу, в центре города образовались пробки.

Позвонили в здание резиденции главы региона (Цвиллинга, 27), в министерства и ведомства, расположенных в двух зданиях на проспекте Ленина (57 и 59), в здание на площади Революции, 4 (там министерство образования, Роспотребнадзор, ОТВ, Союз журналистов области), в министерство дорожного хозяйства и транспорта (Елькина), в министерство сельского хозяйства (улица Сони Кривой), Госкомитет по делам ЗАГС области (на Советской).

Вслед за областными начали эвакуировать городские подразделения власти: сотрудники администрации города и Думы (площадь Революции, 2), управление по делам молодежи (Карла Либкнехта, 9), управление образования (Володарского, 14), комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (Тимирязева, 36), Министерство здравоохранения области, Мнэкологии региона.

Как сообщают горожане в соцсетях, детей вывели на улицу в гимназии №26, 25, №1 и №10, школы №7, 12, 13, 19, 21, 30, 37, 45, 51, 54, 58, 59, 61, 67, 77, 92, 94, 97, 103, 106, 109, 116, 120, 123, 147, 148, 150, 152, 153, 154. Список школ постоянно расширяется. Начались эвакуации в детских садах и училищах, ЮУрГГПУ, ЮУрГУ, УралГУФК, РАНХиГС, ЮУрГАУ, Урсэи, ЧелГУ, здание Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета, ЧИПС, Челябинский институт путей сообщения, Южно-Уральский медицинский университет, ЮУрГИИ, ЧИК, ДПШ.

Эвакуирован отель «Малахит», гостиница «Планета»,  Бизнес-Центр «Урал», ЗАГС Советского района. Начались эвакуации в УЦЗН Тракторозаводского района, управлении Федеральной службы судебных приставов, Центр технической инвентаризации, управления социальной защиты администрации Курчатовского района, ТК «Калибр», ТК «Радуга», ТРК «Урал», ТРК «Фиеста», ТРК «Фокус». Эвакуации коснулись и журналистов. На улицу выведены сотрудники газеты «Губерния» и «Челябинского обзора». Эвакуации прошли и в администрации Копейска.

Эвакуация в резиденции губернатора прошла без главы региона. Борис Дубровский в настоящий момент находится в Москве. Он презентует председателю правительства Дмитрию Медведеву достижения агропромышленного комплекса региона в рамках 19-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

«Спецслужбам сейчас не позавидуешь... Люди стали сочувствовать силовикам и даже стараются им помочь», - написала на своей странице в сосцетях председатель Союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко.

Напомним, волна анонимных звонков идет с 10 сентября. Эвакуации проводились в 24 крупных городах страны. В Челябинске 11 сентября за вечер поступило 15 заведомо ложных сообщений об обнаружении подозрительных предметов. Всего было эвакуировано 11 тысяч 370 человек.

В соседнем Екатеринбурге 29 сентября на протяжении всего дня не прекращалась волна эвакуаций по всему городу, поступило более сотни анонимных звонков.

Олеся Денисова
 
 

Главное

&quot;Трактор&quot; проиграл &quot;Адмиралу&quot; за шесть секунд до окончания овертайма
"Трактор" проиграл "Адмиралу" за шесть секунд до окончания овертайма
«Минеры» от объектов власти и учреждений образования перешли к гостиницам и магазинам Челябинска
«Минеры» от объектов власти и учреждений образования перешли к гостиницам и магазинам Челябинска
Коркинского главврач Велигош, осужденного за взятку, лишили мандата единоросса, Цыбко пока нет
Коркинского главврач Велигошу, осужденного за взятку, лишили мандата единоросса, Цыбко пока нет
Массовые эвакуации в Челябинске не имеют отношения к учебным тренировкам
Массовые эвакуации в Челябинске не имеют отношения к учебным тренировкам
Ирина Буторина: Не надо пугать детей информацией о «бомбах» в школе
Ирина Буторина: Не надо пугать детей информацией о «бомбах» в школе
В Челябинске эвакуируют детей из школ и детских садов. Список
В Челябинске эвакуируют детей из школ, детсадов, вузов. Список
В МВД по Челябинску создан оперативный штаб в связи с массовым «минированием»
В УМВД по Челябинску создан оперативный штаб в связи с массовым «минированием»
Замерзающие жители Челябинска пожаловались депутату Государственной Думы
Замерзающие жители Челябинска пожаловались депутату Государственной Думы
В Челябинске «заминировали» уже 14 зданий. Центр города встал в пробках
В Челябинске заминировали уже 14 зданий. Центр города встал в пробках
Спасатели Челябинска рекомендуют девушкам отказаться от каблуков и ходить с расслабленными коленями
Спасатели Челябинска рекомендуют девушкам отказаться от каблуков и ходить с расслабленными коленями
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Общественный транспорт Челябинска
Челябинск минирование
Уголовное дело Сергея Давыдова
Бюджет
Дороги Челябинска
ЖКХ

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования