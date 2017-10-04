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Москва заинтересовалась, на основании каких документов проводится оптимизация спортшкол в Челябинске

 
Москва заинтересовалась, на основании каких документов проводится оптимизация спортшкол в Челябинске. Фото Валерия Иванова

04/10/2017 - 11:26 Детупат Госудумы Любовь Духанина заинтересовалась, на основании каких документов проводиться оптимизация спортшкол в Челябинске. Ответа от городских чиновников так и не получила.

В Челябинске в региональном отделении ОНФ состоялся круглый стол по вопросу оптимизации спортивных школ города. В нем приняла участие депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина. Впервые на открытое общение пришли представители администрации Челябинска, области.  Присутствовали также директора школ и родители детей.

Гостью из Москвы интересовало на основании каких официальных документов и какой «юридической модели» проводится оптимизация спортшкол в Челябинске? В чем вообще заключается ее суть, задачи и конкретные цели, что она даст людям, которые занимаются в этих школах?

«Ответа она так и не получила. Вместо этого звучали довольно голословные обвинения в адрес директоров школ и расплывчатые заверения в том, что ситуация станет только лучше, а главное - будет якобы достигнута «экономия» примерно в 5 млн. рублей и будут ликвидированы некие «коррупциогенные факторы» в этой сфере. Но такая экономия не стоит тех потрясений, дезорганизации работы школ и волны недовольства, которая сопровождает сейчас челябинскую «оптимизацию», а для борьбы с коррупцией никакая оптимизация не нужна – замечали Духанина и Елисеев. Нужно не искать копеечную экономию, сокращая в школах уборщиц, а разобраться, насколько эффективно расходуются те 250 миллионов рублей, которые выделены в городском бюджете одной строкой, без расшифровки и индикаторов, «на физкультуру» (на «хитростях» такого бюджетного планирования сделал акцент в своем выступлении эксперт ОНФ, зампред городской Общественной палаты Гордеев: результатом такой практики станет не экономия, а новые расходы», - написал в своем блоге политолог Александр Подопригора.

«Таких расчетов никто не видел. Представители администрации обещали предоставить эти документы, чтобы мы могли изучить их и вынести на публичное обсуждение», - добавил представитель ОНФ Денис Рыжий.

По словам политолога Александра Подопригоры, речь идет вообще не об «оптимизации», а о банальном переводе имущества и денежных потоков из нескольких финансово привлекательных школ в МУП. А в таком деликатном деле, чем меньше официальных бумаг и персонально ответственных, тем лучше.

«Регламентирующих документов нет, дети не тренируются, родители возмущены, тренер уволен, а оптимизация, оказывается, успешно идет!  Провернуть «втихую» схему слива имущества наиболее «лакомых» спортшкол в МУП «Спортивный город» не получилось. Позиция регионального отделения ОНФ, настаивающего на максимальной прозрачности преобразований (если они вообще нужны, что не факт) поддержана Москвой», - добавил Александр Подопригора.

Федеральный ОНФ теперь ждет от челябинских чиновников внятной, изложенной в официальных документах программы «оптимизации» и ее обоснования.

Напомним, родители челябинских спортсменов категорически против объединения разных спортшкол, а также против передачи их имущества через КУИЗО – МБУ «Спортивный город». Это учреждение, согласно сценарию оптимизации, должно принять имущество ДЮСШ в свои руки для осуществления «чисто управленческой функции». По мнению сторонников реформы спортшкол, такая мера поможет их руководству сосредоточиться исключительно на достижении спортивных задач, не отвлекаясь на бытовые проблемы.

Однако, по подсчетам чиновников, по подсчетам чиновников после так называемой оптимизации спортивных школ экономия составит от 10 до 20 миллионов рублей.

 Представители южноуральского спорта убеждены: на самом деле эта кампания не несет никакой пользы и способна только развалить лучшие ДЮСШ Челябинска. Оптимизация затеяна для того, чтобы отнять у спортучреждений их помещения и имущество. А заодно и убрать с дороги «неугодных» руководителей, которые осмеливаются выражать несогласие с «официальным» проектом реорганизации ДЮСШ и «убить» детский спорт.

Инна Шемаева
 
 

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