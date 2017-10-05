С Днем учителя педагогов Челябинской области поздравили губернатор, спикер и министр

05/10/2017 - 11:29 Пятого октября, учителя, преподаватели и работники образовательной сферы более чем 100 стран мира отмечают профессиональный праздник.

В Челябинской области зарегистрировано более 2,7 тысячи областных и муниципальных образовательные организации дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования (в том числе 843 школы и 1434 организации, реализующие дошкольное образование). В регионе более 60 тысяч педагогических работников - учителя, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования, преподаватели профессиональных образовательных организаций, методисты, социальные педагоги, учителя-логопеды и другие работники системы.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил всех педагогов с профессиональным праздником. «Работа учителя во все времена была подвижнической, требовала всего человека целиком. Немного найдется специальностей, где одним из профессиональных качеств будет искренняя вера в своих учеников, ответственность за судьбы людей, которым еще только предстоит жить и трудиться на благо нашей страны», - отмечает глава региона.

Глава региона поблагодарил педагогов «за их нелегкий, но большой созидательный труд – в умах и душах наших детей». Он пожелал всем работникам образования, чтобы ученики радовали их своими успехами, а энергия, терпение и творческое горение были постоянными спутниками в жизни.

Педагогов поздравил с профессиональным праздником и председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш. «Этот праздник мы отмечаем в течение всей жизни – сначала мы учимся сами, потом приводим в школу наших детей, и годы спустя - внуков. Именно учителя помогают нам идти в ногу со временем, быть умнее, эрудированнее, быть на шаг впереди», - отметил спикер.

Глава регионального парламента подчеркнул, что каждый человек с особой теплотой вспоминает своих наставников, «тех, кто научил нас думать, стремиться к знаниям, кто всегда был рядом и поддерживал во всех начинаниях». В Челябинской области немало заслуженных учителей России, лауреатов премий, победителей профессиональных конкурсов.

Владимир Мякуш пожелал всем педагогам доброго здоровья, творческих удач, успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения.

К поздравлениям присоединился и министр образования и науки области Александр Кузнецов. «День учителя отмечают все педагоги независимо от того, где они работают: в детских садах, школах, колледжах, высших учебных заведениях или учебных центрах, потому что это праздник учителя с большой буквы», - подчеркнул глава минобрнауки.

Александр Кузнецов констатировал, что в прошлом году педагогическому сообществу удалось добиться хороших успехов, высокие достижение показали и ученики. Министр пожелал всем педработникам всего самого хорошего, здоровья, успехов, удачи и счастья.

В России День учителя по всемирному календарю - пятого октября – начали отмечать с 1994 года. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье октября.

Во Всемирный день учителя ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили.