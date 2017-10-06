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Сергей Сушков поздравил аграриев Челябинской области с Днем работников сельского хозяйства. Фото Валерия Иванова
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Сергей Сушков поздравил аграриев Челябинской области с Днем работников сельского хозяйства

 
Сергей Сушков поздравил аграриев Челябинской области с Днем работников сельского хозяйства. Фото Валерия Иванова

06/10/2017 - 15:54 В воскресенье, 8 октября – День работников сельского хозяйства. Южноуральских аграриев с профессиональным праздником поздравило министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков.

Чествуют тружеников агрокомплекса по окончании уборочной страды, самого напряжённого периода сельскохозяйственного года. И вновь южноуральские хлеборобы превысили свои прошлогодние достижения, собрав урожай зерна более 2 миллионов тонн. Отличные результаты показали и другие подотрасли регионального АПК, сохраняя лидирующие позиции по России в производстве свинины, продукции птицеводства, овощей закрытого грунта, крупы и макарон.

«За ваш труд, уважаемые аграрии, вам благодарны все жители области: производимая вами продукция - каждый день на столах южноуральцев, а созданные продовольственные бренды хорошо известны далеко за пределами области. Примите глубокую благодарность за вашу компетентность, работу по внедрению новых технологий и модернизации производства», - сказал Сергей Сушков.

Министр также отметил, что каждый год в Челябинской области реализуются знаковые проекты общероссийского уровня, которые открывают перспективы для дальнейшего развития сельского хозяйства. Впервые в истории аграрный вуз области выиграл престижный конкурс на реализацию наукоёмкого проекта и привлечение федеральных средств министерства образования. Это должно поднять авторитет агрокомплекса и науки и расширить практику реализации научных проектов совместно с предприятия АПК.


 
 
 

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