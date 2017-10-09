Апелляционная жалоба на решение суда об аресте Давыдова поступит в Челябинский области суд во вторник
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09/10/2017 - 13:12 Апелляционная жалоба бывшего главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, будет отправлена в областной суд во вторник, 10 октября.
Об этом сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Центрального районного суда Наталья Прохорова.
Как уже сообщало агентство, 30 сентября Центральный районный суд Челябинска вынес постановление об удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Сергея Давыдова. Бывший сити-менеджер арестован до 29 ноября 2017 года. Суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о мере пресечения в виде домашнего ареста.
Адвокат и Давыдов 2 октября обжаловали постановление суда. Защита просит отменить постановление районного суда и избрать в отношении его подзащитного предлагаемую ими ранее меру пресечения.
Как уже сообщало агентство, в отношении Давыдова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по оперативным материалам УФСБ по Челябинской области с использованием результатов проверок контрольно-счетной палаты и ГУ МВД по Челябинской области. Предполагается, что Давыдов с 2012 по 2015 годы совершил хищение денег в особо крупном размере через МУП ЧКТС.