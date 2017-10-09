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В 2018 году в Челябинске пройдет российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса

 

09/10/2017 - 12:31 В 2018 году IV Российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса пройдет в Челябинске.

«Челябинская область готовится стать российской площадкой форума в 2018 году», - отметил губернатор Борис Дубровский на церемонии открытия III Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

Как уже сообщало агентство, форум проходит в китайском городе Гуанчжоу с 8 по 12 октября. В нем принимает участие губернатор Челябинской области во главе южноуральской делегации бизнесменов.

«Мы стремимся укреплять линейные межрегиональные связи. Именно на этом уровне решатся ключевые вопросы для бизнеса», - подчеркнул Борис Дубровский.

Борис Дубровский подчеркнул, что дополнительный импульс развитию сотрудничества между Россией и Китаем может придать новый, предложенный властями Челябинской области формат – Форум глав регионов ШОС. В настоящий момент он начинает применяться сейчас на самом высоком уровне.

В рамках мероприятия представители правительства Челябинской области примут участие в работе секций «Регионы Китая и регионы России: возможности и перспективы сотрудничества», «Образование, наука и инновации: сотрудничество или конкуренция» и «Туризм как катализатор развития деловых отношений».

Как сообщало агентство, в ноябре 2017 года в Челябинске пройдет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в которых планируют принять участие главы обоих государств.


 
 

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