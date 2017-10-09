В центр, подведомственный министерству общественной безопасности Челябинской области, пришли силовики

09/10/2017 - 18:04 Сотрудники управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией ГУ МВД России по Челябинской области 9 октября провели оперативно-розыскные мероприятия в одном из структурных подразделений министерства общественной безопасности региона.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» министр Евгений Савченко, оперативно-следственные действия прошли в учебно-методическом центре (расположен на 40 лет Октября). Он не является отдельным юридическим лицом, входит в состав областного государственного казенного учреждения «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области», который в свою очередь является структурным подразделением министерства общественной безопасности региона).

«Сегодня в учебно-методический центр пришли с проверочными мероприятиями сотрудники ОБЭП. Но о выемке документов речь не идет. Обследуются помещения, изучается документация», - уточнил министр.

По словам Евгения Савченко, в правоохранительные органы поступило заявление от одного из сотрудников центра с жалобой на руководителя. Но в министерство общественной безопасности этот сотрудник не обращался. Силовики по данному заявлению провели оперативно-розыскные мероприятия.

Независимо от их действий и принятых решений министерство общественной безопасности проведет свою служебную проверку, чтобы выяснить причины конфликта и обоснованность предъявленных руководителю обвинений.