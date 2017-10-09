В Троицке треть домов остается без тепла

09/10/2017 - 09:53 В Троицке (Челябинской области) уже подключено 95% теплового контура, но ситуация с теплоснабжением не изменилась.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе городской администрации, примерно в 35% домов центральной части города тепло есть полностью во всем доме, еще в 30% - частично и в 30% теплоноситель просто «стоит» без циркуляции.

«Связано это с большим износом сетей города. Повышать давление, чтобы обеспечить необходимый объем теплоносителя для всех МКД, в такой ситуации опасно, - отметили в администрации. - Это может привести к очередным многочисленным порывам на сетях».

Увеличить объем теплоносителя без увеличения давления позволит переключение с резервной теплотрассы диаметром 400 мм на основную тепловую магистраль диаметром 700 мм, а также запуск центральных тепловых пунктов. Подрядная организация планировала завершить работы по монтажу трубы 1 октября 2017 года, но идет с отставанием от графика. Осуществить запуск теплотрассы диаметром 700 мм на подачу запланировано на вечер 9 октября, на обратку – 10 октября 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС области, на месте продолжают работать 9 бригад от жилищно-коммунальных организаций, в том числе Челябинские коммунальные тепловые сети». Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.