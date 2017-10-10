Правительство Челябинской области и китайская корпорация CAMC договорились о сотрудничестве

Договоренности о возможности реализации этих намерений были достигнуты в ходе переговоров губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и председателя совета директоров корпорации Ло Янь, которые состоялись в рамках III российско-китайского форума малого и среднего бизнеса.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, по итогам переговоров была создана рабочая группа. Планируется изучить возможности китайских партнеров выступить в качестве партнера Челябинскому тракторному заводу. Есть намерения развивать сотрудничество в области машиностроения, экологии, строительства и инфраструктуры. Отдельно будут рассмотрены возможности кластера сельскохозяйственного машиностроения в регионе.

Прорабатывается вопрос реализации проекта по строительству цементного завода в Бакале, имеющем статус территории опережающего социально-экономического сотрудничества (ТОСЭР). Борис Дубровский пригласил китайскую сторону также рассмотреть возможность разработки месторождений глины и известняка на территории области. «У нас есть проекты, которые требуют глубинной проработки, и мы готовы эти переговоры вести, – заявил Борис Дубровский. - И есть задачи, для реализации которых определиться с партнером нам надо быстро».

По мнению главы региона, есть перспективы сотрудничества обеих сторон в вопросах строительства инфраструктурных объектов к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, реализации проекта высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург», а также ликвидации накопленного экологического ущерба: технологических отходов, шлаковых отвалов, вскрышных пород. «Нас вдохновляет ваш деловой стиль работы», – отметила Ло Янь в завершение переговоров.

Китайская корпорация инжиниринга CAMC входит в группу компаний Китайской национальной машиностроительной корпорации (SINOMACH). Основная деятельность корпорации связана с реализацией проектов международного масштаба по договору генерального подряда, а также инвестирование и торговля.