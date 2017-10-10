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Задержите дыхание: в четырех южноуральских городах продлены НМУ

 
Задержите дыхание: в четырех южноуральских городах продлены НМУ

10/10/2017 - 16:33 В четырех городах Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении Росприроднадзора области, в Челябинске, Коркино, Сатке и Карабаше НМУ первой степени опасности прогнозируются до 19 часов вечера среды, 11 октября.

Как уже сообщало агентство, режим «черного неба» был объявлен в понедельник, 9 октября. В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

«Управление убедительно просит взять под личный контроль выполнение мероприятий, утвержденных в составе ПДВ, по снижению негативного воздействия на окружающую среду в период действия НМУ», - обращается к руководителям промышленных предприятий Росприроднадзор.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ и перечнем мероприятий, предусмотренных томами ПДВ.

Автовладельцев просят, по возможности, отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта. Южноуральцам настоятельно р екомендуют в этот период отказаться от проведения работ, приводящих к локальному задымлению атмосферы и возникновению неприятных запахов.

Жалобы на загрязнение атмосферного воздуха следует направлять в Управление Росприроднадзора по Челябинской области (телефон (351) 237-81-83, факс (351) 237-49-98) и управление Роспотребнадзора (телефон/факс (351) 263-64-90).

Ольга Мельчакова
 
 

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