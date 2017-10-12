Экс-мэр Челябинска Сергей Давыдов останется в СИЗО

12/10/2017 - 10:30 Экс-мэр Челябинска Сергей Давыдов попросил суд выпустить его из СИЗО под домашний арест или под залог в 5 миллионов рублей.Рассмотрение жалобы было отложено.

Сегодня Челябинский областной суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу на арест бывшего главы администрации города Сергея Давыдова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Однако рассмотрение жалобы отложено на 9 часов утра 19 декабря.

«С таким ходатайством к суду обратились адвокаты Сергея Давыдова. Прокурор предоставил им ряд новых материалов, приобщенных к делу, и адвокаты заявили, что им нужно с ними ознакомиться», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь областного суда Евгения Нациевская.

Кроме того, адвокаты обратились еще с одним ходатайством. А именно, изменить Давыдову меру пресечения. И заменить арест на денежный залог в размере до 5 миллионов рублей.

Напомним, ранее об этом же адвокаты Давыдова просили в апелляционной жалобе.

Как уже сообщало агентство, 30 сентября Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Давыдова меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца – до 29 ноября 2017 года.

Адвокат и Давыдов 2 октября обжаловали постановление суда. Защита просила отменить постановление районного суда и избрать в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат уверен, что в суде не были представлены доказательства того, что Давыдов намерен скрыться от следствия, угрожать свидетелям, продолжать заниматься преступной деятельностью, уничтожать доказательства.

Как уже сообщало агентство, в отношении Давыдова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ по оперативным материалам УФСБ по Челябинской области с использованием результатов проверок контрольно-счетной палаты и ГУ МВД по Челябинской области. Предполагается, что Давыдов с 2012 по 2015 годы совершил хищение денег в особо крупном размере через МУП ЧКТС.