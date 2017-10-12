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Медики: Превышение формальдегида в воздухе Челябинска оказывает токсическое действие на организм

 
Медики: Превышение формальдегида в воздухе Челябинска оказывает токсическое действие на организм

12/10/2017 - 13:13 В Челябинске передвижная лаборатория мониторинга качества атмосферного воздуха зафиксировала превышение формальдегида в несколько раз.

По словам врачей, формальдегид является ядом с общим токсическим действием, по действию на организм приравнивается к интоксикации мышьяком. Под воздействием паров страдает мозг, дыхательная система, слизистые поверхности.

«Формальдегид раздражает слизистые глаз, носа, легочной системы. Происходит токсическое воздействие на организм, провоцирует астматические приступы, - рассказала аллерголог-иммунолог, врач высшей категории Светлана Малахова. – В этот период рекомендуется ограничить прогулки, носить защитные макси, использовать «барьерные» капли в нос».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, на улице Дарвина 9 октября приборы зафиксировали превышение на 1,3 раза. На перекрёстке улиц Доватора и Блюхера превышение по формальдегиду зафиксировано в 2 раза. 10 октября в районе АМЗ, поселка Федоровка было выявлено превышение по формальдегиду в 2,5 раза и фенолу в 1,5 раза.

11 октября передвижная лаборатория произвела замеры воздуха на перекрёстке Братьев Кашириных и улицы Чайковского, на перекрёстке улицы Молодогвардейцев с Комсомольским проспектом, а также в Металлургическом районе. Данные замеров пока не озвучены.

По данным Минэкологии, в Челябинске до 19 часов 12 октября сохраняются НМУ 2 степени опасности. В Карабаше, Сатке, Коркино, Троицке НМУ 1 степени опасности продлили еще на сутки, до 13 октября.

Населению рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта. Также рекомендуется употреблять как можно больше воды или кисломолочной продукции, следить за своим самочувствием.

Ольга Мельчакова
 
 

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