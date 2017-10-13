Пять туристических маршрутов Златоуста вышли в финал всероссийской туристкой премии «Маршрут» года

13/10/2017 - 14:47 Пять туристических маршрутов Златоуста (Челябинская область) вышли в финал всероссийской туристкой премии «Маршрут» года.

Итоги регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Приволжского и Уральского федеральных округов подводили 11 октября в Ульяновске.

В нем участвовало 148 проектов из 16 регионов России. По итогам заочной оценки в финал регионального конкурса вышли 117 проектов из 16 регионов страны.

Туристические проекты Златоуста были отмечены пять раз. Первое место в номинации «лучший детский маршрут» стала эко-тропа «На краю леса».

Этот маршрут появился в национальном парке в 2015 году. Сейчас он пользуется огромной популярностью у детских групп. Экологическая тропа начинается в Музее природы и уводит в лес. Кроме экскурсии легендарная Киалимская бабушка загадывает загадки и награждает за правильные ответы.

В номинации «Лучший маршрут, посвящённый Году экологии», второй премией отмечена экскурсия к Большой Каменной реке. Участники похода не только увидят самую крупную каменную россыпь в мире, но и узнают о том, что такое курумник, златоискр и есть ли в Каменной реке вода.

Кроме того, у Златоуста еще три диплома. В номинации «Лучший тур на событие» второе место занял маршрут «Секреты Бушуевского мастерства». Дипломом такой же степени в номинации «Лучший туристический информационный центр» отмечен «центр развития туризма» города. А в номинации «Лучший маршрут на действующее производство» дипломом второй степени отмечен туристический проект «Златоустовская оружейная фабрика».

Теперь Златоуст будет представлять Челябинскую область на общенациональном финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года», который пройдет 1-2 ноября в Казани.

Добавим, ранее семь туристических проектов Челябинской области вышли в финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2017».