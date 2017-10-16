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В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
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В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»

 
В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»

16/10/2017 - 10:04 В минувшую субботу, 14 октября, в Озерске прошел фестиваль искусств «Дорога к храму», посвященный пятилетию освящения Храма и празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

В зале театра «Наш дом» присутствовали  почетные гости: губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, митрополит Челябинский и Миасский Никодим, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, председатель совета директоров АО ЧТПЗ Андрей Комаров, генеральный директор ФГУП ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что пятилетие освящения озерского храма – важное событие  в жизни православной общины города и жизни всей области: «Неслучайно сегодняшний фестиваль назван так символично – дорога к храму.  Со времен Крещения на Руси  всегда была традиция строить храмы всем миром. И я  думаю, что те люди, которые приняли решение о строительстве храма в Озерске,  идут по этой дороге».

От имени депутатов Законодательного собрания Челябинской области  озерчан поздравил Владимир Мякуш.

Губернатор вручил Знак отличия «Почетный гражданин Челябинской области»  идейному вдохновителю строительства храма, меценату Андрею Комарову. Состоялось награждение людей, внесших неоценимый вклад в возведение храмового комплекса, были вручены благодарственные письма и почетные грамоты.

Фестиваль искусств организован в рамках благотворительной программы «Росток»,  способствующей духовному воспитанию подрастающего поколения. Замечательным подарком всем присутствующим стало выступление концертных коллективов из  Екатеринбурга: мужского хора «Русские певчие» и танцевально-вокального ансамбля «Иван да Марья».

Фестиваль «Дорога к храму» стал высокохудожественной кульминацией, духовной вершиной празднования Покрова Пресвятой Богородицы и пятилетия освящения Храма, оставив самые светлые и незабываемые впечатления у гостей и участников этого замечательного творческого события.

Андрей Кашлаков, Дина Рябова

Фото

В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
 
 
 

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