В Челябинске до конца 2017 года может вырасти число проблемных застройщиков

17/10/2017 - 14:16 Проблема обманутых дольщиков в Челябинской области, несмотря на предпринимаемые властями усилия, остается достаточно острой. Только в Челябинске до конца 2017 года число проблемных крупных застройщиков может увеличиться с пяти до семи.

Об этом сообщил министр строительства и инфраструктуры области Виктор Тупикин в ходе прямой линии, организованной при поддержке региональной Общественной палаты.

Серьезное беспокойство вызывает ситуация вокруг компании «Речел-строй», ведущей застройку микрорайона «Чурилово Лейк-Сити» в Тракторозаводском районе Челябинска. Дольщиками в домах компании являются почти полторы тысячи южноуральцев. В условиях продолжающегося экономического кризиса и падения платежеспособного спроса застройщики не имеют возможности взять кредиты на завершение строительства, достроить и продать дома. Проблемы приходится решать точечно путем проведения многоуровневых переговоров. Иногда бывает достаточно изыскать 5-10 миллионов рублей на техническое присоединение, чтобы сдать жилой дом высокой степени готовности. При этом коммунальщики и поставщики ресурсов готовы идти на компромиссы и взаимозачеты.

Для включения пострадавших в реестр обманутых дольщиков необходимо соблюдение сразу нескольких важных условий. Среди них – наличие договоров долевого участия с застройщиком, документов, подтверждающих оплату (даже частичную) строящихся объектов недвижимости, отсутствие работ на объекте в течение двух месяцев и невозможность взыскать убытки со страховой компании или банка застройщика. Попав в официальный реестр обманутых дольщиков, пострадавший имеет право требовать от органов местного самоуправления формирования дорожной карты по решению проблемы. Реестры обманутых дольщиков являются публичными и размещаются на сайте министерства строительства России. Дважды в месяц они обсуждаются и анализируются на селекторном совещании министра строительства РФ. На Южном Урале проблемные застройщики контролируются достаточно жестко с привлечением общественности, депутатов, правоохранительных органов и прокуратуры. По фактам нецелевого использования застройщиками собранных с дольщиков средств в Челябинской области уже заведено немало уголовных дел.

Кроме того, особого внимания властей требуют возводимые в Челябинской области социальные объекты-долгострои, в частности незавершенные физкультурно-оздоровительные комплексы в Кусе, Верхнеуральске, Кыштыме, Верхнем Уфалее, Южноуральске, Нязепетровске и Сатке. Изначально многие из этих ФОКов закладывались слишком роскошными и большими, без учета реальных потребностей территорий. В результате средств на завершение строительства не нашлось. Тем не менее, предпринимаются усилия, чтобы до конца 2018 года все-таки ввести новые физкультурно-оздоровительные комплексы в Южноуральске, Нязепетровске и Верхнеуральске.