Воина освободителя в берлинском Трептов-парке Вучетич ваял с магнитогорца Ивана Одарченко

Установленный в Берлине в Трептов-парке бронзовый русский солдат с мечом и спасенной немецкой девочкой на руках стал мировым символом Победы над фашизмом. При этом натурщиком для скульптора Вучетича был молодой солдат Иван Одарченко, детство которого прошло в Магнитогорске.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении информации и общественных связей ОАО «Магнитогорский металлургический коомбинат», Иван Одарченко родился шестого сентября 1926 года в Казахстане, в селе Новоалександровка в многодетной семье. В 1931 году, спасаясь от голода, Одарченко перебираются на Магнитострой, где была возможность заработать на кусок хлеба. Именно в Магнитке Иван пошёл в школу, здесь же встретил первых друзей. В январе 1944 года его призвали на фронт. Воевал он в составе гвардейской дивизии, в Военно-воздушных войсках, освобождал Будапешт, сражался на чехословацкой земле, дважды был ранен. После Победы служил в комендатуре Берлина. В августе 1947 года, в День физкультурника на стадионе Ивана увидел скульптор Вучетич и предложил позировать для памятника. Мастера привлекли мужественное лицо, богатырский рост и истинно русский характер магнитогорца. Для строительства мемориала в Трептов-парке, где захоронено более семи тысяч советских солдат, павших при взятии Берлина, мобилизовали также 60 немецких скульпторов, 200 мастеров-каменотёсов и тысячу 200 рабочих из Германии. Почти полгода позировал Одарченко скульптору Вучетичу. На левой его руке сначала сидела немецкая девочка. Потом - трёхлетняя дочь коменданта Берлина Света Котикова.

В мае 1949 года 13-метровый памятник весом 72 тонны был торжественно открыт. Отливали его в Ленинграде, в Берлин доставляли по частям. Иван Одарченко впоследствии несколько раз сам стоял в карауле у памятника "Воину-освободителю" и люди замечали его сходство с бронзовым воином. За помощь в создании памятника главнокомандующий Группой советских войск в Берлине наградил Ивана ценным именным подарком – аккордеоном. Умер Иван Степанович Одарченко в 2013 году, но память о нём живёт в сердцах магнитогорцев, а лицо солдата во всем мире ассоциируется с победой над фашизмом.