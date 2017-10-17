 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
10 °C
  • Ясно
  • Ветер: В, 4 м/с
  • Давление: 755 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 58 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
В Челябинске до конца 2017 года может вырасти число проблемных застройщиков
В Челябинске до конца 2017 года может вырасти число проблемных застройщиков
Воина освободителя в берлинском Трептов-парке Вучетич ваял с магнитогорца Иван Одарченко
Воина освободителя в берлинском Трептов-парке Вучетич ваял с магнитогорца Ивана Одарченко
В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
Медики: Превышение формальдегида в воздухе Челябинска оказывает токсическое действие на организм
Медики: Превышение формальдегида в воздухе Челябинска оказывает токсическое действие на организм
 

Воина освободителя в берлинском Трептов-парке Вучетич ваял с магнитогорца Ивана Одарченко

 
Воина освободителя в берлинском Трептов-парке Вучетич ваял с магнитогорца Иван Одарченко

17/10/2017 - 11:02 Ровно 70 лет назад советский скульптор Евгений Вучетич приступил к созданию памятника "Воин-освободитель".

Установленный в Берлине в Трептов-парке бронзовый русский солдат с мечом и спасенной немецкой девочкой на руках стал мировым символом Победы над фашизмом. При этом натурщиком для скульптора Вучетича был  молодой  солдат  Иван Одарченко, детство которого прошло в Магнитогорске.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении информации и общественных связей ОАО «Магнитогорский металлургический коомбинат», Иван Одарченко родился шестого сентября 1926 года в Казахстане, в селе Новоалександровка в многодетной семье. В 1931 году, спасаясь от голода, Одарченко перебираются на Магнитострой, где была возможность заработать на кусок хлеба. Именно в Магнитке Иван пошёл в школу, здесь же встретил первых друзей. В январе 1944 года его призвали на фронт. Воевал он в составе гвардейской дивизии, в Военно-воздушных войсках, освобождал Будапешт, сражался на чехословацкой земле, дважды был ранен. После Победы служил в комендатуре Берлина. В августе 1947 года, в День физкультурника на стадионе Ивана увидел скульптор Вучетич и предложил позировать для памятника. Мастера привлекли мужественное лицо, богатырский рост и истинно русский характер магнитогорца.  Для строительства мемориала в Трептов-парке, где захоронено более семи тысяч советских солдат, павших при взятии Берлина, мобилизовали также 60 немецких скульпторов, 200 мастеров-каменотёсов и тысячу 200  рабочих из Германии. Почти полгода позировал Одарченко скульптору Вучетичу. На левой его руке сначала сидела немецкая девочка. Потом - трёхлетняя дочь коменданта Берлина Света Котикова.

В мае 1949 года 13-метровый памятник весом 72 тонны был торжественно открыт. Отливали его в Ленинграде, в Берлин доставляли по частям. Иван  Одарченко впоследствии несколько раз сам стоял в карауле у памятника "Воину-освободителю" и люди замечали его сходство с бронзовым воином. За помощь в создании памятника главнокомандующий Группой советских войск в Берлине наградил Ивана ценным именным подарком – аккордеоном. Умер Иван Степанович Одарченко  в 2013 году, но память о нём живёт в сердцах магнитогорцев, а лицо солдата во всем мире ассоциируется с победой над фашизмом. 


Фото

Воина освободителя в берлинском Трептов-парке Вучкич ваял с магнитогорца Иван Одарченко
Воина освободителя в берлинском Трептов-парке Вучкич ваял с магнитогорца Иван Одарченко
Воина освободителя в берлинском Трептов-парке Вучкич ваял с магнитогорца Иван Одарченко
Воина освободителя в берлинском Трептов-парке Вучкич ваял с магнитогорца Иван Одарченко
 
 

Главное

В Магнитогорске измерят объемы выбросов от автотранспорта на основных магистралях
В Магнитогорске измерят объемы выбросов от автотранспорта на основных магистралях
Солистка театра Ла Скала выступит на сцене Челябинского театра оперы и балета
Солистка театра Ла Скала выступит на сцене Челябинского театра оперы и балета
Челябинская областная клиническая больница пошла «под нож»
Челябинская областная клиническая больница пошла «под нож»
Сладкий долг – челябинская кондитерская фабрика «Руслада» признана банкротом
Сладкий долг – челябинская кондитерская фабрика «Руслада» признана банкротом
Щас спою: Поющие главы из Челябинской и Свердловской областей, Башкортостана съедутся в Нязепетровск
Щас спою: Поющие главы из Челябинской и Свердловской областей, Башкортостана съедутся в Нязепетровск
ЧМК остается крупнейшим работодателем Челябинска
ЧМК остается крупнейшим работодателем Челябинска
До конца года в Челябинске появится региональный оператор фонда «Сколково»
До конца года в Челябинске появится региональный оператор фонда «Сколково»
Томинский ГОК заложил фундамент обогатительной фабрики
Томинский ГОК заложил фундамент обогатительной фабрики
Борис Дубровский потребовал отчета от глав, сорвавших отопительный сезон
Борис Дубровский потребовал отчета от глав, сорвавших отопительный сезон
В Челябинской области будет построено два рыбных завода
В Челябинской области будет построено два рыбных завода
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Общественный транспорт Челябинска
Челябинск минирование
Уголовное дело Сергея Давыдова
Бюджет
Дороги Челябинска
ЖКХ

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования