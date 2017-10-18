Спортсмен, сбивший инспектора ГИБДД под Чебаркулем, сдался в полицию

18/10/2017 - 14:06 Бывший спортсмен, сбивший инспектора ГИБДД под Чебаркулем (Челябинская область), сдался в полицию. Находящийся в федеральном розыске экс-хоккеист сам пришел в отдел полиции Копейска.

Информацию, о том, что автомобилист по вине которого погиб сотрудник ДПС агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

«Действительно, есть такая информация. Мы ее уточняем и узнаем подробности у МВД Копейска», - рассказал источник.

Инспектор ДПС Ярослав Власов из Чебаркуля, сбитый машиной, не приходя в сознание скончался в больнице. За его жизнь боролись лучшие медики.

Напомним, 30 сентября у дома по улице Октябрьской села Травники Чебаркульского района нарядом ДПС осуществлялся надзор за движением транспортных средств. Законные требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства не выполнил водитель Егор Александрин автомобиля «ВАЗ-2101». Он совершил наезд на стоящего на проезжей части инспектора Ярослава Власова и провез его на капоте своего автомобиля. И скрылся.

Подозреваемый, житель села Травники, бывший хоккеист был объявлен в розыск.