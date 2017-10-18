У всех должен быть дом: приют для животных Бим» восстанавливают всем миром

18/10/2017 - 12:53 Приют для бездомных животных «Бим», что находится на территории Металлургического района Челябинска, после недавнего пожара снова в строю. Сейчас в приюте всего 180 кошек и собак, но благодаря помощи волонтеров в строительстве совсем скоро он пополнится новыми обитателями.

Летом в приюте для бездомных животных «Бим» по причине неосторожного обращения с проводкой произошел пожар, который уничтожил склад с запасами корма и инструментами, кухню и лазарет. И вот уже третий месяц идет активное восстановление поврежденных огнем построек, а также строительство новых необходимых сооружений.

«Сейчас мы вовсю занимаемся строительством и обустройством нашего приюта. К тому же мы расширяем наши владения: у нас есть новая территория, где в скором времени появятся вольеры, будки для бездомных животных. Мы стараемся не затягивать с работами, ведь до зимы нужно успеть!»,-рассказывает организатор приюта Татьяна Порошина.

На строительство ушло бы намного больше времени, если бы не помощь волонтеров и просто неравнодушных людей города, которые помогают как физически, так и материально. Помощники расчищают территорию, проводят необходимые расчеты и измерения, заливают цемент под фундамент, на котором в скором времени будут возведены вольеры. Представители регионального отделения Международного центра психологии и развития активно помогают в обустройстве нового приюта.

«Если ты хочешь быть успешным в жизни, нужно что-то отдавать вселенной. Материальные ценности здесь не при чем, самые важные ресурсы — нематериальные: любовь, уважение, помощь. Поэтому я и мои друзья из МЦПиР и РМЭС с радостью принимаем участие в строительстве приюта. Это также огромная возможность для личностного роста — создание условий для реализации «добрых дел», к которым может присоединиться любой желающий, ведь так важно в этой жизни делать что-то полезное», - поделился один из участников Артем Шумсков.

Благодаря помощи и активной работе в приюте уже установлены новый забор-ограждение, несколько вольеров, зона для кошек и кухня.