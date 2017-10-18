В Челябинске у Заксобрания «задымила» труба, а в соцсетях зазвучала песня-крик об экологических проблемах

18/10/2017 - 18:14 «Дымящая труба» появилась на пешеходной улице у здания Законодательного собрания Челябинской области. Так общественник запустили городской флешмоб по поиску загрязнителей атмосферного воздуха в городе.

«Сделай фото дымящей трубы, напиши сообщение в социальных сетях с хэштегом #ЗдесьТруба! Поставь геометку или адрес загрязнителя», - призывают южноуральцев организаторы акции.

Они намерены с помощью жителей области выявить все предприятия, выбрасывающие вредные вещества в атмосферу без соответствующего разрешения со стороны надзорных органов. На основе полученных результатов планируется создать «общественную карту предприятий, выявить загрязнителей воздуха. «Благодаря Тебе, мы выявим нарушителя и выведем его на #ЧистыйВоздух», - отмечают общественники.

Это не единственная креативная акция в защиту экологии. Житель Челябинска написал песню-крик об экологических проблемахродного города. Мобильная частная студия звукозаписи «TONY records» из Ижевска совершенно бесплатно сделала студийную обработку материала. Песня размещена в соцсетях и южноуральцы подкрепляют истинность сказанного впечатляющими фотографиями. «Я очень надеюсь, что эта песня станет тем «маленьким трубачом», за которым в своё время поднимались армии с криками «за Родину!», - написали на странице студии в соцсетях.