Для сокращения затрат на ММК реализуют программу «Персонализация управления ресурсами»

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», суть программы сводится к тому, чтобы технологический персонал был лично заинтересован в снижении затрат на производство продукции и имел возможность влиять на расход ресурсов. В нескольких подразделениях ММК полученный экономический эффект уже подтвердил, что от такого личностного подхода выигрывают и работники, и предприятие. Точечные инвестиции в оснащение приборами учёта и вовлечение сотрудников в процесс управления ресурсами позволили значительно снизить расходы.

Одной из площадок, где проходит «обкатку» новая программа, стал листопрокатный цех № 5, выпускающий холоднокатаный прокат для автомобильной промышленности, подкат для агрегата непрерывного горячего оцинкования, для производства жести как в рулонах, так и в листах. Цех включает четыре отделения: травильное, прокатное, термическое и отделочное. Первой экспериментальной площадкой стало травильное отделение. Специалисты цеха тщательно проанализировали весь технологический процесс, организационную структуру отделения и расходы на производство. Травильное отделение разбили на четыре участка: первую и вторую травильные линии, склад горячекатаных рулонов и установку регенерации кислоты, каждый участок разделили на четыре бригады. Таким образом, получилось 16 микромест возникновения затрат. Был определен перечень контролируемых ресурсов - электроэнергия, сжатый воздух, пар и технологическая вода. Установлены приборы учёта, рассчитаны сроки их окупаемости, обучен технологический персонал.

По словам начальника цеха по энергооборудованию Андрея Оглобли, в ходе реализации программы "Персонализация управления ресурсами" от работников цеха поступило несколько дополнительных рацпредложений, которые тоже способствовали снижению затрат. Только на экономии пара во время режимных простоев удалось получить экономический эффект в восемь миллионов рублей. Автору этого рацпредложения выплачено достойное вознаграждение. Сейчас приборами учёта оборудованы вводные узлы всего цеха. Специальная программа в режиме реального времени отображает работу цеха и всех узлов учёта, благодаря чему ведётся постоянный контроль за расходом топливно-энергетических ресурсов. Для мотивации персонала организовано трудовое соревнование, бригада за достижение лучшего показателя расхода контролируемых ресурсов получает премию в размере пяти процентов от тарифной ставки за фактически отработанное время.