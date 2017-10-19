 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Ясно
7 °C
  • Ясно
  • Ветер: Ю, 4 м/с
  • Давление: 750 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 66 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Уровень безработицы в Челябинской области достигнет десятилетнего минимума к осени 2018 года
Уровень безработицы в Челябинской области достигнет десятилетнего минимума к осени 2018 года
Для сокращения затрат на ММК реализуют программу «Персонализация управления ресурсами». Фото Андрея Серебрякова
Для сокращения затрат на ММК реализуют программу «Персонализация управления ресурсами»
В Челябинске у Заксобрания «задымила» труба, а в соцсетях зазвучала песня-крик об экологических проблемах
В Челябинске у Заксобрания «задымила» труба, а в соцсетях зазвучала песня-крик об экологических проблемах
У всех должен быть дом: приют для животных Бим» восстанавливают всем миром
У всех должен быть дом: приют для животных Бим» восстанавливают всем миром
 

Уровень безработицы в Челябинской области достигнет десятилетнего минимума к осени 2018 года

 
Уровень безработицы в Челябинской области достигнет десятилетнего минимума к осени 2018 года

19/10/2017 - 12:07 Челябинская область достигнет наименьшего уровня безработицы за последние 10 лет к осени 2018 года.

Такой прогноза дал начальник главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов на областном заседании с главами под председательством губернатора Бориса Дубровского.

«В Челябинской области сложился тренд на снижение уровня безработицы и по прогнозам он сохранится в 2018 году, - доложил Владислав Смирнов. – И, вероятнее всего, осенью 2018 года мы получим наименьший уровень безработицы за последние 10 лет».

По состоянию на первое октября 2017 года уровень официально зарегистрированной безработицы в области составляет 1,37%. В Уральском федеральном округе безработица ниже – 1%. Общая безработица равна 6,6% (снижение на 0,3%). В целом по России – 5%.

Сокращается и напряженность на тынке труда. На сегодня она равна 1,2.

Впервые в тройку лидеров с наименьшим уровнем безработицы ворвались Челябинск и Копейск. Ранее эти позиции традиционно занимали только закрытые территориальные образования региона. Наибольший уровень безработицы отмечается в Верхнем Уфалее, Нязепетровске и Катав-Ивановске.

По прогнозам к концу 2017 года на учете в центрах занятости будет состоять 27 тысяч300 безработных, к концу 2018 года число официально зарегистрированных безработных сократится до 24 тысяч 800 человек. Уровень безработицы составит 1,3%., коэффициент напряженности (число безработных, претендующих на одну вакансию) – 1,1.

Любовь Юрина
 
 
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Общественный транспорт Челябинска
Челябинск минирование
Уголовное дело Сергея Давыдова
Бюджет
Дороги Челябинска
ЖКХ

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования