В Челябинске реализуют трехуровневую систему борьбы с загрязнением воздуха

Об этом сообщил вице-губернатор Олег Климов на пресс-конференции 19 октября.

По заказу областных властей в 2016 году был подготовлен сводный расчет, который показывает совокупное воздействие множества источников выбросов в каждой точке Челябинска. Согласно этим данным, практически весь город находится в «красной зоне» - в любой точке Челябинска есть превышение ПДК по тому или иному виду загрязняющих веществ.

Как пояснил Олег Климов, предприятия имеют разрешения на завышенный объем предельно-допустимых выбросов и при любой степени НМУ они не снижают объемы выбросов и продолжают дымить, пользуясь тем, что и так работают не на полную мощность. Поэтому у нас так болезненно проходят НМУ.

Предлагается Челябинск сделать пилотным регионом и закрепить сводный расчет на законодательном уровне как официальный документ, на основании которого могут приниматься управленческие решения.

После получения полной картины будет понятно, какой должен быть объем выбросов, чтобы воздух в этой точке был нормальный. Исходя из этого каждому предприятию установят нормативы (квоты). Предприятия, получив новые квоты, должны будут разработать программы на 3-5-7 лет по снижению выбросов. Предприятия будут отчитываться перед властями и общественностью по выполнению мероприятий этих программ.

Третий уровень – внедрение системы мониторинга, которая качественно накроет всю территорию города и оспорить ее показания будет невозможно. Посты Росгидромета будут установлены в жилой зоне. На сегодня в миллионном городе установлено восемь устаревших постов Росгидромета, что слишком мало. По мнению властей, в Челябинске должно быть порядка 15 - 20 постов. Область готова выделить средства на их установку. Сегодня Росгидромет готов внедрять трехуровневую систему контроля за качеством воздуха. Их автоматизированные посты, а также посты области и предприятий.

Кроме того, на источниках выбросов предприятий должны быть установлены датчики. Это также облегчит работу по борьбе с НМУ.