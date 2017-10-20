Челябинская область вышла на траекторию роста и продолжит движение вверх

20/10/2017 - 11:58 Челябинская область в 2017 году вышла на траекторию роста, которая сохранится и в среднесрочном периоде. Ожидается дальнейший рост валового регионального продукта, объемов промышленного производства, инвестиций, денежных доходов населения.

Об этом рассказал министр экономического развития Сергей Смольников, представивший сегодня, 28 октября, на заседании правительства прогноз социально-экономического развития области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Как отметил министр, за восемь месяцев индекс промышленного производства увеличился на 4,8%, ввод в эксплуатацию готового жилья - на 11,9%. Среднемесячная заработная плата повысилась на 7%. Пока сохраняется снижение инвестиций в основной капитал, товарооборота, платных услуг, реальных располагаемых доходов населения.

Впервые прогноз разработан в трех вариантах: базовом, консервативном и целевом варианте. Планируется рост, что в 2017 году валовой региональный продукт повысится на 08% в сопоставимых ценах к прошлому году Рост сохранится и в прогнозируемом периоде: в 2018 году - на 1,5%, в 2019 - на 1,3%, в 2020 - на 1,7%.

Индекс промышленного производства в 2018 году по базовому варианту ожидается на 101,3%, в последующие пару лет - еще по одному проценту. Это окажет положительное влияние на экспорт. Планируется его рост на 3% ежегодно.

После инвестпаузы начал расти объем инвестиций в основной капитал. В 2017 году он достиг 197 миллиардов рублей. В 2018 году ожидается рост 7%. В 2018-2020 года намечено реализовать 209 инвестпроектов на общую сумму порядка 200 миллиардов рублей.

В 2018 году в сельском хозяйстве прогнозируется сохранение уровня 2017 года, а в 2019-2020 годах - незначительный рост (на 0,1-0,2% в год).

Впервые за последние годы прогнозируется рост объемов жилищного строительства. В 2017 году ожидается введение в эксплуатацию 1,4 миллиона квадратных метров жилья (104%). В 2018 году ожидается рост на 5% (1,5 миллиона «квадратов»). В 2020 году намечено ввести более 2 миллионов квадратных метров жилья, что соответствует докризисному уровню.

По словам Смольникова, улучшение экономической ситуации в регионе привело к повышению уровня жизни населения. Прогнозируется, что реальная зарплата южноуральцев вырастет на 2,4%. К 2020 году она увеличится на пять тысяч рублей и составит 38 тысяч рублей.

Предполагается, что доходы южноуральцев вырастут в 2018 году на 0,7%, в 2019 году - на 1,3%, а в 2020 году - на 1,8%. При этом к 2020 году уровень безработицы снизится с 1,7% до 1,5%. Также в базовом прогнозе заложен рост реальных располагаемых доходов населения. Ожидается восстановление потребительского спроса.

Министр подчеркнул, что при прогнозе необходимо учитывать существующие сегодня риски. «Однако, как мы и прогнозировали в прошлом году, Челябинская область в 2017 году вышла на траекторию роста, которая сохранится и в среднесрочном периоде», - подытожил Сергей Смольников.