Чаще приезжайте, Владимир Владимирович, и город будет в порядке: транспорт Челябинска помоют перед визитом высокопоставленных гостей

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23/10/2017 - 16:59 Общественный транспорт Челябинска помоют перед российско-казахстанского форумом. Готовность города проверят ревизоры федеральной службы охраны.

О подготовке к форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием президентов Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева речь шла сегодня, 23 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Глава города Евгений Тефтелев распорядился к его началу привести весь Челябинск в порядок.

«Нужно навести порядок на всех гостевых маршрутах. И вымыть весь общественный транспорт в городе», - сказал Евгений Тефтелев.

Готовность города проверят ревизоры федеральной службы охраны. Они прибудут в Челябинск в конце октября.

Напомним, XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоится с 7 по 9 ноября 2017 года в Челябинске на заводе «Русские электрические двигатели» индустриального парка «Станкомаш».

Добавим, впервые Российско-Казахстанский Форум прошел в Челябинске в 2005 году. С того момента  на принципиально новый уровень вышли деловые и гуманитарные связи России и Казахстана, дружеские отношения лидеров двух государств.

Инна Шемаева
 
 

Ну-ну, давайте. Область

Алексей 23/10/2017 - 17:44.

Ну-ну, давайте. Область потемкинских деревень. Губер городу "губки подмажет" на время форума, а там опять будем ждать. Златоуст к дубровскому приезду так же "помыли"(((

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