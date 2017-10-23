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Челябинские художники сдадут революцию в архив

 
Челябинские художники сдадут революцию в архив

23/10/2017 - 11:48 Сегодня, 23 октября, в Государственном историческом музее Южного Урала состоится финисаж «В архив!». На закрытии выставки «ZOOM 100 вторжение» ее участники — пять молодых художников — торжественно сдадут революцию в архив истории, пообещав, что ничего подобного больше не повторится.

Это выставка — сплошной эксперимент. Молодежь по-своему представила тему революции 1917-го. Сочетая разные техники и материалы, художники предложили публике разнообразие жанров: комикс, абстрактная композиция, инсталляция и глиняные скульптуры, графические серии и перформансы.\

За 20 дней на выставке постоянно что-то происходило. Появлялись новые арт-объекты, поэты, стоя под рупором из красных нитей (инсталляция «Речи вождя» Елены Левиной), читали стихи о революции, Ольга Антипина и Ольга Гражданкина в присутствии зрителей шили платья друг для друга, после чего зрители закрашивали их с помощью валиков, чтобы лишить образ индивидуальности. При этом зрители были активными участниками творческих экспериментов и даже наблюдали разрушение автором одной из скульптур серии «Снаряды».

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Названия художественных акций тоже имели революционный характер: «Взять!» (мастер-класс по печати монотипии и линогравюры), «Цех боеприпасов» (гончарный мастер-класс Павла Пахарукова), перформанс «Новое платье для нового времени».

А накануне закрытия экспозиции в зале появились мольберт, этюдник с кистями и красками и революционный по колориту натюрморт, который в течение трех дней создавала художница Ольга Антипина.

«Предметы были собраны «говорящие» – ярко красный занавес, бутылки необычной формы, на стене – музыкальный инструмент (туба),—комментирует искусствовед Марья Аникина.— Если вдуматься, стеклянные бутылки с тряпкой на горлышке напоминают «коктейль Молотова». Туба с ее суровым, массивным тембром ассоциируется с музыкой революции и массовых шествий. Красный полог по форме и смыслу перекликается с рупором в виде красной звезды, из которого льются «речи вождя»». 

Сегодня арт-проект «ZOOM 100 вторжение» закрывается. Зрители увидят, как революционные объекты будут снимать и увозить. Участники финисажа «В архив!» смогут унести с собой фрагмент инсталляции «Речь вождя». А на опустевших стенах останутся только авторские стикеры Ольги Гражданкиной.

Фото Валерия Жирохова

Татьяна Марьина

Фото

Челябинские художники сдадут революцию в архив
Челябинские художники сдадут революцию в архив
Челябинские художники сдадут революцию в архив
Челябинские художники сдадут революцию в архив
Челябинские художники сдадут революцию в архив
Челябинские художники сдадут революцию в архив
Челябинские художники сдадут революцию в архив
Челябинские художники сдадут революцию в архив
Челябинские художники сдадут революцию в архив
 
 

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