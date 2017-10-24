Советский опыт: школьное питание в начальных классах Кизильского района сделали бесплатным

24/10/2017 - 16:22 Все ученики начальных классов школ Кизильского района с 1 сентября получают питание бесплатно. Это единственный район в Челябинской области, вернувший в школу лучший опыт советских времен.

Новая администрация района еще в прошлом году заявила о том, что одной из ее первоочередных задач будет восстановление в школах бесплатного питания, и свое обещание выполнила. Ученики, учителя и родители довольны таким нововведением.

Сейчас один завтрак школьника начального класса стоит бюджету 25 рублей в день. Меню рассчитано на 10 дней, независимо от формы питания, и утверждено Управлением Роспотребнадзора. Несмотря на небольшую сумму, питание по качеству равноценно платному.

В Челябинске школьного питание для начального звена платное, как и для школьников других городов и районов области. Средняя стоимость – 55 рублей в день на одного обучающегося. Существуют льготы на питание для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей с проблемами со здоровьем.