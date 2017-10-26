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Экстренное предупреждение: на Челябинскую область надвигаются снегопады

 
Экстренное предупреждение: На Челябинскую области надвигаются снегопады

26/10/2017 - 13:17 Завтра, 27 октября, в Челябинской области ожидаются сильные снегопады и понижение температуры воздуха в ночные часы до минус 12 градусов. На дорогах возможна гололедица и снежные заносы.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, в большинстве районов прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, на юге мокрый, в горных и южных районах местами до сильного. В южных районах возможно налипание мокрого снега на провода, в горах и на юге на дорогах сильная гололедица от наката. Утром в большинстве районов сохранялся снежный покров высотой 0,5-13 сантиметров. По данным челябинского Гидрометцентра, снег на большей части территории области будет идти все выходные. 

Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, на автодороге Челябинск – Новосибирск отмечаются снежные заносы, движение автомобильного транспорта затруднено. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и в случае необходимости оказания своевременной помощи автомобилистам.

Водителей просят, по возможности, воздержаться от поездок. Автомобили необходимо переобуть в качественную зимнюю резину. При движении на дальние расстояния нужно быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива. 

По данным медиков, во время гололедицы количество пострадавших увеличивается в 2 раза.  Южноуральцам советуют в период гололеда выходить на работу пораньше. Пешеходам рекомендуют отказаться от каблуков, подобрать нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе или использовать специальные противоскользящие приспособления. Кроме того, желательно в гололед не носить тяжёлые сумки и не держать руки в карманах - это увеличивает вероятность падения.

Ольга Мельчакова
 
 

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