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В храме Рождества Богородицы Верхнего Уфалея будут еженедельно бесплатно раздавать хлеб нуждающимся
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В храме Рождества Богородицы Верхнего Уфалея будут еженедельно бесплатно раздавать хлеб нуждающимся

 
В храме Рождества Богородицы Верхнего Уфалея будут еженедельно бесплатно раздавать хлеб нуждающимся

27/10/2017 - 12:04 По инициативе директора Уфалейского хлебозавода Евгения Могаляса в православном храме Рождества Богородицы города Верхний Уфалей (Челябинская область) организована благотворительная акция «Хлеб – всему голова» по бесплатной раздаче хлеба и сладких булочек нуждающимся землякам.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской епархии, свежий хлеб получили первые  15 нуждающихся, малообеспеченных и многодетных семей Верхнего Уфалея, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Подобные благотворительные акции в местном храме планируется проводить еженедельно. После закрытия градообразующего предприятия Верхнего Уфалея – АО «Уфалейникель» - тысячи жителей города лишились работы и средств к существованию. В этих сложных условиях благотворительная помощь нуждающимся будет, как никогда кстати.

Юрий Гнитеев
 
 

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