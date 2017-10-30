Папа «Ералаша» Борис Грачевский прочитал рэп и сделал селфи с челябинскими школьниками
30/10/2017 - 13:00 Сегодня, 30 октября, в ЮУрГГПУ проходит форум Российского движения школьников. Гостем мероприятия стал бессменный художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.
Первым делом Борис Юрьевич решил проверить южноуральских ребят на знание выпусков «Ералаша». Как оказалось, сидящие в зале помнили и старые выпуски, и совсем новые. После этого школьники задавали кинорежиссеру вопросы, на многие из которых он, конечно же, отвечал в шутливой форме, вызывая в зале искренний смех.
На первый вопрос об успехе «Ералаша» Борис Грачевский ответил, что он и его команда безумно любят то, что делают. Если что-то не получается, то они тратят время и переделывают, чтобы было хорошо. Также основатель «Ералаша» признался, что постоянно следит за современной молодежью: «Сейчас я нашим редакторам дал задание сделать рэп-баттл. Посмотрим, что из этого выйдет. Некоторые говорят, что раньше «Ералаш» был лучше, но мы ориентируемся на сегодняшних ребят. А завтра уже будем на завтрашних».
«Расскажите, а почему рисунок в начале серии не соответствуют сюжету?»,– спросила кинорежиссера девочка в зале. Борис Грачевский признался, что этот вопрос интересует многих и раскрыл секрет: «А какой смысл сразу же рассказывать то, что будет дальше? Юрий Смирнов всю жизнь рисует картинки для выпусков «Ералаша». А название мы придумываем вместе».
Несколько раз, отвечая на вопросы школьников, Борис Юрьевич давал советы: «Все хотят быстрее вырасти. Я сначала вырос, а потом стал снова маленьким. Я многое прочитал и узнал. И это сейчас очень помогает. Больше смотрите, читайте. Понимаю, что занудно звучит, но это факт.Еще очень важно любить жизнь и то, чем вы занимаетесь! В моей жизни было много тяжелых моментов, но я всегда выходил на солнечную сторону».
После ответов на вопросы южноуральских школьников кинорежиссер прочитал рэп, получил громкие аплодисменты, а после этого поднялся на сцену и сделал с ребятами селфи.