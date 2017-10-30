Папа «Ералаша» Борис Грачевский прочитал рэп и сделал селфи с челябинскими школьниками

Первым делом Борис Юрьевич решил проверить южноуральских ребят на знание выпусков «Ералаша». Как оказалось, сидящие в зале помнили и старые выпуски, и совсем новые. После этого школьники задавали кинорежиссеру вопросы, на многие из которых он, конечно же, отвечал в шутливой форме, вызывая в зале искренний смех.

На первый вопрос об успехе «Ералаша» Борис Грачевский ответил, что он и его команда безумно любят то, что делают. Если что-то не получается, то они тратят время и переделывают, чтобы было хорошо. Также основатель «Ералаша» признался, что постоянно следит за современной молодежью: «Сейчас я нашим редакторам дал задание сделать рэп-баттл. Посмотрим, что из этого выйдет. Некоторые говорят, что раньше «Ералаш» был лучше, но мы ориентируемся на сегодняшних ребят. А завтра уже будем на завтрашних».

«Расскажите, а почему рисунок в начале серии не соответствуют сюжету?»,– спросила кинорежиссера девочка в зале. Борис Грачевский признался, что этот вопрос интересует многих и раскрыл секрет: «А какой смысл сразу же рассказывать то, что будет дальше? Юрий Смирнов всю жизнь рисует картинки для выпусков «Ералаша». А название мы придумываем вместе».

Несколько раз, отвечая на вопросы школьников, Борис Юрьевич давал советы: «Все хотят быстрее вырасти. Я сначала вырос, а потом стал снова маленьким. Я многое прочитал и узнал. И это сейчас очень помогает. Больше смотрите, читайте. Понимаю, что занудно звучит, но это факт.Еще очень важно любить жизнь и то, чем вы занимаетесь! В моей жизни было много тяжелых моментов, но я всегда выходил на солнечную сторону».

После ответов на вопросы южноуральских школьников кинорежиссер прочитал рэп, получил громкие аплодисменты, а после этого поднялся на сцену и сделал с ребятами селфи.