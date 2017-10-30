 

Челябинск - новости города и Челябинской области

В избранное
Сделать стартовой
Вход
Об агентстве Контакты Реклама
Погода в Челябинске
Рваные облака, туман, лёгкий дождь
2 °C
  • Рваные облака, туман, лёгкий дождь
  • Ветер: ЮЮВ, 5 м/с
  • Давление: 758 мм рт.ст.
  • Отн. Влажность: 80 %
Карта региона
 
Rambler's Top100
Папа «Ералаша» Борис Грачевский прочитал рэп и сделал селфи с челябинскими школьниками
Папа «Ералаша» Борис Грачевский прочитал рэп и сделал селфи с челябинскими школьниками
В Челябинской области появится вегетарианский эко-посёлок
В Челябинской области появится вегетарианский эко-посёлок
Чужие крылья, или что мешает Челябинскому аэропорту стать региональным авиационным хабом
Чужие крылья, или что мешает Челябинскому аэропорту стать региональным авиационным хабом
Советский опыт: школьное питание в начальных классах Кизильского района сделали бесплатным
Советский опыт: школьное питание в начальных классах Кизильского района сделали бесплатным
 

Папа «Ералаша» Борис Грачевский прочитал рэп и сделал селфи с челябинскими школьниками

 
Папа «Ералаша» Борис Грачевский прочитал рэп и сделал селфи с челябинскими школьниками

30/10/2017 - 13:00 Сегодня, 30 октября, в ЮУрГГПУ проходит форум Российского движения школьников. Гостем мероприятия стал бессменный художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

Первым делом Борис Юрьевич решил проверить южноуральских ребят на знание выпусков «Ералаша». Как оказалось, сидящие в зале помнили и старые выпуски, и совсем новые. После этого школьники задавали кинорежиссеру вопросы, на многие из которых он, конечно же, отвечал в шутливой форме, вызывая в зале искренний смех.

На первый вопрос об успехе «Ералаша» Борис Грачевский ответил, что он и его команда безумно любят то, что делают. Если что-то не получается, то они тратят время и переделывают, чтобы было хорошо. Также основатель «Ералаша» признался, что постоянно следит за современной молодежью: «Сейчас я нашим редакторам дал задание сделать рэп-баттл. Посмотрим, что из этого выйдет. Некоторые говорят, что раньше «Ералаш» был лучше, но мы ориентируемся на сегодняшних ребят. А завтра уже будем на завтрашних».

«Расскажите, а почему рисунок в начале серии не соответствуют сюжету?»,– спросила кинорежиссера девочка в зале. Борис Грачевский признался, что этот вопрос интересует многих и раскрыл секрет: «А какой смысл сразу же рассказывать то, что будет дальше? Юрий Смирнов всю жизнь рисует картинки для выпусков «Ералаша». А название мы придумываем вместе».

Несколько раз, отвечая на вопросы школьников, Борис Юрьевич давал советы: «Все хотят быстрее вырасти. Я сначала вырос, а потом стал снова маленьким. Я многое прочитал и узнал. И это сейчас очень помогает. Больше смотрите, читайте. Понимаю, что занудно звучит, но это факт.Еще очень важно любить жизнь и то, чем вы занимаетесь! В моей жизни было много тяжелых моментов, но я всегда выходил на солнечную сторону».

После ответов на вопросы южноуральских школьников кинорежиссер прочитал рэп, получил громкие аплодисменты, а после этого поднялся на сцену и сделал с ребятами селфи.

Мария Белова
 
 

Главное

В Челябинской области будет реализована новая система управления качеством атмосферного воздуха
В Челябинской области будет реализована новая система управления качеством атмосферного воздуха
Премии правительства РФ в Челябинской области получили птицеводы и биофизики
Премии правительства РФ в Челябинской области получили птицеводы и биофизики
Мать 11-ти детей из Чебаркуля попала в реанимацию ЧОКБ
Мать 11-ти детей из Чебаркуля попала в реанимацию ЧОКБ
В Челябинске до конца сезона сдадут 4 километра новых дорог
В Челябинске до конца сезона сдадут 4 километра новых дорог
В центре Челябинска подожгли заброшенное здание, на которое имеет виды администрация
В центре Челябинска подожгли заброшенное здание, на которое имеет виды администрация
В Челябинске завершается подготовка к российско-казахстанскому форуму
В Челябинске завершается подготовка к российско-казахстанскому форуму
ГУФСИН опровергает информацию о создании невыносимых условия содержания экс-сенатору Константину Цыбко
ГУФСИН опровергает информацию о создании невыносимых условий содержания экс-сенатору Константину Цыбко
Центр Челябинска залило водой
Центр Челябинска залило водой
Новым главой Рощинского сельского поселения Челябинской области стала представительница «Единой России»
Новым главой Рощинского сельского поселения Челябинской области стала представительница «Единой России»
На ЧМК открыли выставку художника Богадырова
На ЧМК открыли выставку художника Богадырова
 

Разделы

ticker
Агро+
Интервью
Статьи
Крупным планом
Есть мнение

Сюжеты

Бюджет
Общественный транспорт Челябинска
Челябинск минирование
Уголовное дело Сергея Давыдова
Дороги Челябинска
ЖКХ

О нас

Читайте новости:

 

© 2016
Сайт разработан
andribas

© 1997-2016 Региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"
Эл №ФС77-52356 от 22.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: г. Челябинск, ул. Монакова, д. 33, офис 2
Телефоны: (351) 237-29-26, 260-51-33, 237-15-35. Email: maineditor@uralpress.ru
По вопросам рекламы обращаться: rek@uralpress.ru

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки не закрытой от поисковых систем.

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если такая информация содержится в комментариях читателей.

Рейтинг@Mail.ru

 Яндекс цитирования