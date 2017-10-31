МИД России подтвердил встречу Путина и Назарбаева в Челябинске

31/10/2017 - 15:30 Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин подтвердил приезд в Челябинск 9 ноября президентов двух стран Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

«Девятого ноября у нас в Челябинске предстоит межрегиональный форум, в котором примут участие два президента — Нурсултан Абишевич Назарбаев и Владимир Владимирович Путин", — уточнил Григорий Карасин. - Мы придаем этому особое значение, потому что десятки наших регионов контактируют и взаимодействуют со своими казахстанскими партнерами».

Как уже сообщало агентство, встреча глав двух стран пройдет в рамках XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится с 7 по 9 ноября в Челябинске на заводе «Русские электрические двигатели» индустриального парка «Станкомаш».

Впервые Российско-Казахстанский Форум прошел в Челябинске в 2005 году. С того момента на принципиально новый уровень вышли деловые и гуманитарные связи России и Казахстана, дружеские отношения лидеров двух государств.

Напомним, глава города Евгений Тефтелев дал поручение к форуму привести в порядок гостевые маршруты и вымыть весь общественный транспорт в городе.