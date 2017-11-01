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Музейщики Челябинской области поделятся опытом
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Музейщики Челябинской области поделятся опытом

 
Музейщики Челябинской области поделятся опытом

01/11/2017 - 10:25 Сегодня, 1 ноября, в историческом музее Южного Урала проходит семинар для руководителей школьных музеев. Для обсуждения предложено несколько тем: специфика фондовой работы и создание музейных экспозиций, исследовательская деятельность и правила написания школьных научных работ, методика подготовки и проведения экскурсий.

Почти в каждой школе есть музей или хотя бы небольшая экспозиция, связанная с историей школы, района, города. Но не каждый руководитель или преподаватель истории имеет опыт музейной работы. Вопросы возникают постоянно. К примеру, как оформить переданные в музей предметы, как их правильно описать, выяснить и составить историю. Определенные правила, маленькие секреты есть должны знать и юные экскурсоводы.

«Дети сами готовят и проводят экскурсии, для посещения школьной экспозиции группы записываются заранее,— рассказала корреспонденту Урал-пресс-информ  заведующая музейно-выставочным центром исторического музея Анастасия Воронина.— В музее проходят классные часы, часто бывают первоклассники, гости, учащиеся других школ. Готовясь к экскурсии, ребенок должен понимать, как интересно подать материал, легко и понятно отвечать на вопросы, а не пересказывать выученный назубок текст, застыв у одной витрины».

Сегодня с педагогами и руководителями школьных музеев делятся опытом профессионалы — специалисты выставочного и исторического отделов, сотрудники фондов и экскурсоводы. А 8 ноября в Государственном историческом музее Южного Урала стартует программа «Школа юного музейщика», которая завершится в марте.

Фото из архива исторического музея

Татьяна Марьина

Фото

Музейщики Челябинской области поделятся опытом
Музейщики Челябинской области поделятся опытом
Музейщики Челябинской области поделятся опытом
 
 
 

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