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В 2018 году в Челябинской области будут меньше строить жилья
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Застройщикам без дольщиков будет труднее: в будущем году в области упадут объемы строительства жилья

 
В 2018 году в Челябинской области будут меньше строить жилья

01/11/2017 - 16:12 В 2018 году в Челябинской области ожидается значительное сокращение объемов строительства жилья. Это связано с тем, что на сегодняшний день в регионе застройщики не начинают новые дома из-за уменьшения объемов инвестирования.Причина - ужесточение законодательства по привлечению средств дольщиков.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника управления строительства Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Лариса Шелюгина, в этом году в регионе 100 застройщиков возводят 331 объект, в прошлом году было 115 застройщиков, они строили 426 объектов.

Снижения числа застройщиков связано с ужесточением законодательства. Новые поправки в ФЗ 214 ограничивают возможности застройщиков в привлечении денежных средств. В связи с этим в этом году на 45,1% сократилось количество договоров долевого участия. Сейчас основные источники денежных средств у застройщиков – это собственные средства и банковские кредиты. Кроме того, ужесточились требования к уставному капиталу строительной компании.Все эти факторы могут привести к тому, что сократится строительство жилья, и начнут расти цены на объекты недвижимости.

Пока же отмечается снижение цен на жилье в Челябинской области. В первом квартале 2017 года цены на жилье снизились на 1,2 %. Средняя стоимость квадратного метра составила 35,2 тысячи рублей. Во втором квартале этого года она снизилась до 34,5 тысячи рублей. Цена квадратного метра квартиры среднего качества снизилась с 37,4 тысячи до 34,7 тысячи рублей.

Снижение цен привело к росту активности на рынке ипотечного кредитования. Число оформленных ипотечных кредитов выросло на 15%. Снизили ставки и банки. Средняя ставка по рынку за ипотеку упала с 12% до 10,5% годовых. По мнению специалистов, сейчас наиболее выгодные за последние годы условия для приобретения жилья.

Ольга Мельчакова
 
 

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